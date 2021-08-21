السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

طرح أفيش «ماكو» استعدادا لعرضه أول سبتمبر

فيلم ماكو
فيلم ماكو

طرحت الجهة المنتجة لفيلم «ماكو» الأفيش الدعائي للفيلم، حيث تصدرته صورة قرش مفترس، بعد أن سبق وطرحت مجموعة من الأفيشات المبدئية للفيلم التي تصدرها النجوم المشاركون في البطولة.

وطرحت الشركة المنتجة لفيلم «ماكو» البوستر الدعائي والرسمي للعمل الذي خلا من أبطاله، حيث تصدرت صورة قرش مفترس الأفيش الدعائي للفيلم، ومن المنتظر أن تقوم الشركة المنتجة بطرح بوسترات منفردة لأبطال الفيلم كل على حدة خلال الأيام المقبلة تمهيدا لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي. 

وفي السياق، تم طرح الإعلان الرسمي للفيلم، كما يستعد صناع العمل لطرح الفيلم بدور العرض يوم 1 سبتمبر بعد أن تم تأجيله أكثر من مرة بسبب فيروس كورونا، حيث بدأ الاعداد للفيلم منذ حوالي أربع سنوات. 

قصة فيلم ماكو

وتدور أحداثه عند العبارة سالم إكسبريس الغارقة في سفاجا بالبحر الأحمر، وتم تصوير جزء كبير منه تحت الماء، كما استعانت الجهة المنتجة بفريق جرافيك عالمي سبق وأن شارك في العديد من الأفلام العالمية الشهيرة. 

وتدور أحداث فيلم «ماكو» حول 8 أشخاص يمتلكون شركة لإنتاج الأفلام التسجيلية، يقررون السفر لعمل فيلم تسجيلي عن العبارة التي غرقت في مياه البحر الأحمر، ويمرون بالكثير من التحديات للوصول لها، وتتوالى الأحداث ويتعرضون للكثير من المفاجآت والكوارث.

أبطال فيلم ماكو 


الفيلم انتاج بيراميدز للإنتاج الفني للمنتج محمد الشريف ، واخراج محمد هشام الرشيدي ، وتأليف أحمد حليم ومحمد حفناوي واشراف عام محمد التلباني ومدير تسويق كريم هشام ، وبطولة مراد يلدريم ، بسمة  ، نيقولا معوض  ، ناهد السباعي ، منذر رياحنة ، فريال يوسف ، عمرو وهبة ، محمد مهران، وسارة الشامى .

يذكر أن بطلة فيلم ماكو الفنانة بسمة تشارك حاليا في  بطولة عمل فني جديد بعنوان "كومانجي"، وهو فيلم من إنتاج مصري سويدي، لا ترتبط أحداثه بحقبة زمنية معينة.

والفيلم من إخراج محمود الشربيني، وتأليف أكرميني نوري، بمشاركة الفنانين عباس أبوالحسن وحسن عيد ومحمود عزت، وعدد من الفنانين السويديين

ماكو الموعد النهائى لطرح فيلم ماكو فيلم ماكو أبطال فيلم ماكو قصة فيلم ماكو

رئيس التحرير

وائل لطفي

حياة ثقافية كريمة

الأكثر قراءة

وزير التعليم يعلن حصيلة تظلمات الثانوية.. ويوجه رسالة لأولياء الأمور

تنسيق كلية الشرطة 2021.. تعرف على خطوات التقديم والالتحاق عبر الإنترنت

الموت يفجع الفنان محمد رمضان

توقعات الأرصاد ودرجات الحرارة خلال أسبوع

88 % علمى و65% أدبى.. انطلاق المرحلة الأولى لتنسيق القبول بالجامعات

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

تجفيف «مستنقعات» تونس

مؤمن المحمدي

قال حقوق الإنسان قال

محمد عبدالعزيز

عشوائية المشهد وغوغائية الشارع

د.كريمة الحفناوى

يا شادى الألحان أسمعنا

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

صور

تامر حسني يشعل أجواء الصيف في حفله بالساحل الشمالي

مكاتب التنسيق تستقبل طلاب المرحلة الأولى

حفل محمد رمضان فى الساحل الشمالى

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة 17 فلسطينيًا في قمع الاحتلال مسيرة سلمية شرق غزة

مدير الأقصى يدعو الدول العربية والإسلامية لتحمل مسئولياتها تجاه المسجد

فلسطين تطالب إسرائيل بعدم تغيير الأوضاع فى القدس