هتروح فين فى الـ«ويك إند».. تفاصيل مهرجان «هي الفنون» بوسط البلد

فى نسخته الأولى تنطلق فعاليات النسخة الأولى من مهرجان «هي الفنون She Arts» بمركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية بوسط البلد فى القاهرة، مساء الخميس 9 سبتمبر ويستمر حتى يوم 11 سبتمبر.

تفاصيل مهرجان «هي الفنون»

ويضم المهرجان "النسوي الأول من نوعه بالقاهرة، تحت رعاية وزارة الثقافة المصرية، ما يزيد عن 10 حفلات غنائية على مدار ثلاثة أيام متتالية، والمهرجان تحت شعار "الملهمات في الفن".

نجمات مهرجان "هي الفنون"

يقدم المهرجان، مجموعة من الحفلات الغنائية، التى تضم أشهر المطربات، وهن مريم صالح ونسمة محجوب ونوران أبو طالب، كما تقدم فرقة فابريكا حفلتها بالمهرجان، وأيضًا تشارك بالمهرجان عازفات الهارب المصريات مثل منال محيي الدين ومني واصف وأميرة حامد بجانب حفل الفلسطينية بانه.

عروض للرقص المعاصر

أيضًا يشهد مهرجان "هي الفنون" عروضًا خاصة للرقص المعاصر، وندوة عن تاريخ الرقص في مصر القديمة تقدمها الراقصة إيمي سلطان، ويتضمن أيضاً لقاء مع السيناريست مريم نعوم عن “المرأة خلف الكاميرا”، إضافة إلى احتضان العديد من العروض الفنية الدولية، من البرتغال وفرنسا وسويسرا وفلسطين، بإجمالي 12 فعالية بواقع 4 فعاليات يوميا لمدة ثلاثة أيام، على أن يسدل الستار على النسخة الأولى مساء السبت 11 سبتمبر.

مهرجان هي الفنون

يهدف المهرجان الفني، الذي سيقام فى قلب القاهرة قريبًا، إلى توفير ساحة للفنانات من جميع أنحاء العالم ومختلف أنواع الفنون لعرض إبداعاتهن وتبادل الخبرات وكذلك لإلهام الأخريات وخلق مساحة جماهيرية كبيرة في شكل مهرجان دولي سنوي مثلما أوضحت نيفين قناوي، مؤسسة ومديرة المهرجان.

ويأتي مهرجان "هي الفنون She Arts" بتعاون دولي بين عدة مراكز فنية وثقافية، مثل مركز التحرير الثقافي بالجامعة الأمريكية والمعهد الفرنسي والمؤسسة الثقافية السويسرية بالقاهرة وسفارة البرتغال.