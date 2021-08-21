الداخلية: ضبط متهم بإطلاق أعيرة نارية أثناء نقل أثاث بالدقهلية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، متضمنًا تضرر عدد من الأهالى لقيام أحد الأشخاص بإطلاق أعيرة نارية فى الهواء مسببًا حالة من الذعر للأهالي بالمنطقة.

بالفحص تبين قيام (حاصل على دبلوم- مقيم ببندر السنبلاوين بالدقهلية) بإطلاق أعيرة نارية من بندقية بحوزته ابتهاجًا بنقل أثاث أحد أقاربه استعدادًا لزفافه.

عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المذكور وبحوزته السلاح المستخدم "بندقية خرطوش"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.