تحصين 201 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

قال الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن إجمالى ماتم تحصينه حتى اليوم السبت، 201 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع على مستوى المحافظة، وذلك خلال الحملة القومية الثانية.

وأشار مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن المستهدف تحصينه علي مستوي المحافظة خلال فترة الحملة والذى يبلغ 266554 حيوان، وأنه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة وتوفير الأمصال واللقاحات والأدوية الكافية، لإنجاح الحملة ، لافتا أن حملات الطب البيطرى تجوب جميع مراكز وقرى وعزب المحافظة لترقيم الماشية وتسهيل التحصين، للوصول إلى المستهدف وذلك بالتنسيق مع المراكز والمدن والأحياء.

وأكد أنور، على مروره الدائم ومتابعته الدورية لأعمال تنفيذ هذه الحملة للحفاظ على الثروة الحيوانية تجنبًا لإصابتها بأمراض قد تنتقل إلى المواطنين، وتقديم المحافظة كافة سبل الدعم لمثل هذه الحملات الوقائية، التى استهدفت تنمية الثروة الحيوانية والحفاظ عليها، وذلك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا.

نظمت مديرية الطب البيطرى بمحافظة الغربية، قافلة بيطرية بقرية سجين الكوم التابعة لمركز قطور، فى إطار تنفيذ فعاليات القوافل البيطرية المجانية بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وأشار الدكتور حاتم أنور مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، اليوم الجمعة ، أن فعاليات القافلة تضمنت تقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمن تواصل مع أطباء القافلة، وخلالها تم الكشف وتقديم العلاج لـ 777 حيوان، و3580 طائر، وصرف التحصينات والأدوية، ورش جميع الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية.

وأضاف، تجريع الحيوانات لمضادات الطفيليات الداخلية، تشخيص الحمل والأمراض المسببة لتأخر الحمل فى الإناث بواسطة جهاز السونار "الموجات فوق الصوتية"، وسحب عينات دم من بعض الحيوانات للتأكد من عدم إصابتها بمرض البروسيلا، وترقيم وتسجيل المواشى، وذلك بمشاركة نخبة من الأطباء البيطريين المتخصصين بكافة التخصصات من مديرية الطب البيطري بالغربية.