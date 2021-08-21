السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

مسؤول في طالبان: نسعى لتقديم إطار جديد للحكومة في أفغانستان

طالبان
طالبان

أكدت حركة طالبان، اليوم السبت، أنها تسعى إلى دراسة إطار الحكم المقبل في أفغانستان.

وقال مسؤول في الحركة التي سيطرت على مجمل المناطق في أفغانستان خلال الأيام الماضية: "نهدف إلى تقديم إطار لحكومة جديدة لأفغانستان في الأسابيع القليلة القادمة".

كما أوضح أن "قانونيين ودينيين وخبراء في السياسة الخارجية ضمن الحركة يسعون إلى طرح إطار حكم جديد خلال الفترة المقبلة"، وفقا لما نقلته العربية عن وكالة رويترز الأمريكية.

ولفت المسئول، إلى أن نموذج طالبان الجديد للحكم قد لا يكون ديمقراطياً بالتعريف الغربي الدقيق، ولكنه سيحمي حقوق الجميع.

فيما شدد على أن طالبان تواصل إجراء المشاورات مع كبار الزعماء الأفغان السابقين، وقادة الميليشيات الخاصة، مضيفا أنها تناقش كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية بشروط ودية.

أما عن الفوضى التي حصلت منذ يوم الأحد الماضي في مطار كابول، فنفى أن تكون الحركة هي التي سببتها، معتبراً أنه كان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء.

وفيما يتعلق بالانتهاكات والفظائع التي ارتكبت بحق المدنيين، أشار إلى أن الحركة ستحقق في العديد من المشاكل التي تسبب بها عناصرها.

وكان وصل إلى كابول، السبت، رئيس المكتب السياسي في حركة "طالبان"، عبد الغني برادر، لإجراء محادثات مع قياديين في الحركة وسياسيين آخرين حول تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان.

ونقلت "فرانس برس" عن قيادي كبير في طالبان، قوله إن برادر "يحضر إلى كابل للقاء قادة وسياسيين من أجل تشكيل حكومة شاملة".

وفيما يتعلق بأوضاع مطار كابل، قال المسؤول: "الفوضى في مطار كابل لم تسببها طالبان وكان يمكن للغرب ترتيب خطة أفضل للإجلاء".

وأكد المسؤول على أن طالبان "ستحقق في مشاكل القانون والنظام التي سببها أعضاء بعد علمها بارتكاب بعض الفظائع والجرائم ضد المدنيين".

وشدد على أن الحركة "تناقش خلال محادثات كيفية ضمان مغادرة القوى الغربية لأفغانستان بشروط ودية".

طالبان أفغانستان الحكومة الأفغانية رويترز الملا عبدالغنى برادر

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