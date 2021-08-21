السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

العراق: ارتفاع وتيرة إصابات كورونا تعرض النظام الصحى للانهيار

العراق
العراق

قالت وزارة الصحة العراقية، اليوم السبت، إنها تعمل على تخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، فيما يخص ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا.

واعتبرت وزارة الصحة العراقية أن النظام الصحي في البلاد معرض للانهيار، في حال استمرار وتيرة الإصابات في الارتفاع على هذا النحو، وفقا لقناة العربية.

وأضافت:" النظام الصحي في العراق يعاني من أزمات كبيرة"، مشيرة إلى العمل على زيادة القدرة لاستيعاب حالات الإصابة.

فيما سجل العراق خلال الساعات الـ 24 الماضية 6121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1815497 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 67 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي الوفيات إلى 20025، فيما تم تسجيل 9224 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 1641870 حالة.

وكانت أوصت لجنة الصحة النيابية في العراق، في وقت لاحق من الشهر الجاري، بتنفيذ حملة كبيرة لإجبار المواطنين على التلقيح ضد فيروس كورونا المستجد، من أجل تطويق الوباء الذي تفاقم بشكل مقلق، في الآونة الأخيرة.

وأشارت اللجنة الصحية إلى أن فرض حظر للتجوال في البلاد من أجل وقف تفشي وباء كورونا ليس مجديا، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية.

قال مقرر اللجنة وعضو خلية الأزمة فالح الزيادي، إن توصيات الخلية ولجنة الصحة التي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة وصريحة".

وأوضح الزيادي أن ما يشهده البلد أمر غير مسبوق من ناحية عدد الإصابات وشدتها وسرعة انتقال الوباء، مضيفا أن التوصيات ركزت على الجانبين العلاجي والوقائي.

وأضاف "أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة أن توفر وزارة الصحة غطاءً سريريَّاً يناسب الحالات وارتفاعها في المستشفيات كافة وضرورة فتح ردهات إضافية ومنافذ إضافية للتلقيح ورصد أعداد الإصابات من خلال المسحات".

وقال الزيادي إن هناك استخفافاً من قبل الحكومة في فرض الإجراءات الوقائية، "وهذا يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون على المواطنين".

وأردف الزيادي أن "فرض التجوال كإجراء وقائي أصبح عقيماً وغير مجدٍ لعدم التزام المواطن من جهة، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي".

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