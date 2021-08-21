السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البنتاجون: استخدمنا مروحيات لنقل أمريكيين لمطار كابل من فندق قريب

البنتاجون
البنتاجون

ذكر البنتاجون أن الجيش الأمريكي استخدم 3 طائرات هليكوبتر عسكرية لنقل أمريكيين إلى المطار في كابل من موقع قريب منه.

و حسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية ، قال المتحدث باسم البنتاجون، جون كيربي، إن 3 مروحيات نقلت 169 مواطنًا أمريكيًا من مبنى يبعد عن المطار 200 متر فقط.

وذكر أنه تم اتخاذ قرار يوم الخميس باستخدام طائرات الهليكوبتر بسبب عدم استطاعة الأمريكيين الوصول إلى بوابة المطار، وقامت المروحيات بنقلهم من فندق بارون القريب.

وتقترب الولايات المتحدة من انتهاء عملية سحب قواتها من أفغانستان التي غزتها منذ 20 عاما بذريعة مكافحة تنظيم "القاعدة" في أعقاب هجمات 11 سبتمبر 2001.

وفي وقت سابق، رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الانتقادات لطريقة معالجته للانسحاب الأمريكي من أفغانستان الذي شابته الفوضى.

 

ونقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، في وقت سابق، عن مسؤولين أن الولايات المتحدة بدأت إخلاء سفارتها في كابول بأفغانستان.

 

وقال أحد المسؤولين، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته: "لدينا مجموعة صغيرة من الناس تغادر الآن بينما نتحدث، وغالبية الموظفين على استعداد للمغادرة.. والسفارة مستمرة في العمل".

 

وكان من المتوقع أن يبدأ إجلاء معظم الدبلوماسيين، الأحد الماضي، وسط استمرار التقدم الخاطف لقوات حركة "طالبان" و الذي أوصلهم إلى أبواب العاصمة الأفغانية كابول خلال أيام معدودة.

 

وفي سياق متصل، نقلت وكالة أنباء "رويترز" الإخبارية، عن مسؤولين أفغان أن طالبان سيطرت على مدينة جلال آباد شرقي أفغانستان دون قتال وذلك  صباح الأحد الماضي، وأمنت الطرق التي تربط البلاد بباكستان.

 

وقال مسؤول أفغاني مقيم في  منطقة جلال أباد: "لا توجد اشتباكات في الوقت الحالي في جلال أباد لأن الحاكم استسلم لطالبان.. السماح بمرور طالبان كان السبيل الوحيد لإنقاذ أرواح المدنيين".

 

جدير بالذكر أن  مسؤول أمني غربي  أكد علي سقوط المدينة، و هي واحدة من آخر المدن التي ظلت تحت سيطرة الحكومة إلى جانب العاصمة  الأفغانية كابول.

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