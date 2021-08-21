صفية العمرى تحضر لعمل درامى جديد

صفية العمري تحضر لعمل درامي جديد وتنتقد عدم الاستعانة بكبار النجوم

تنشغل النجمة صفية العمري حاليًا بالتحضير لعمل درامي جديد تخوض به مارثون دراما رمضان 2022، رافضة الكشف عن اسم المسلسل قبل الاستقرار على كافة أبطاله والتفاصيل الخاصة به.

وقالت "العمري"، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط: "إن المسلسل الجديد في مرحلة كتابة السيناريو الخاص به حاليًا، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء قريبا منه لبدء التجهيز لتصوير العمل، وأحرص على التكتم على المسلسل الجديد إلى أن يتم حسم كافة التفاصيل الخاصة به".

وعبرت عن استيائها من عدم الاستفادة من الأجيال الأكبر سنًا من النجوم في الدراما التليفزيونية والسينما بالشكل المناسب، بعكس عدد كبير من دول العالم تفرد مساحات لهؤلاء الأبطال الذين تقدم بهم العمر في الأعمال الدرامية والسينمائية المختلفة، مشيرة إلى أن هذا الجيل يعد إضافة مهمة لأي عمل سينمائي أو تليفزيوني.

وأوضحت "العمري"، أن عدم الاستعانة بعدد كبير من هذا الجيل يرجع إلى السيناريوهات الخاصة بالأعمال الفنية، قائلة: "توجد مشكلة حقيقية في الكتابة فلا يوجد سيناريوهات تتضمن أدوارًا للنجوم والفنانين الكبار بمساحات مناسبة تضيف للعمل، كما يحدث في العديد من دول العالم، وللأسف حينما يتقدم الفنان في العمر لا نجد في أغلب سيناريوهات الأفلام والمسلسلات أدوارًا تناسبهم".

والفنانة صفية العمري اكتشفها المنتج رمسيس نجيب وقدمها في أول بطولة سينمائية في فيلم "العذاب فوق شفاة تبتسم" أمام الفنان محمود ياسين، ومن هنا انطلقت مسيرتها الفنية وتوالت الأفلام لتصل إلى 100 فيلم، من أهمها المهاجر والمصير مع يوسف شاهين، والبداية والمواطن مصري مع صلاح أبوسيف، ونالت العديد من الجوائز في الكثير من المهرجانات الدولية والعربية، وشاركت كعضو لجنة التحكيم في العديد من المهرجانات.