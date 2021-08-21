السبت 21 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

الثقافة

روبرت سابولسكى يناقش «حل شفرة السلوك البشرى» عبر تطبيق «زووم»

روبرت سابولسكى
روبرت سابولسكى

عبر تطبيق زووم، تبث في السابعة من مساء اليوم السبت، ندوة أونلاين بعنوان "حل شفرة السلوك البشري"، والتي تتناول بالنقاش كتاب روبرت سابولسكي "السلوك: بيولوجيا البشر في أفضل وأسوأ حالاتهم "، بمشاركة الكاتب الروائي محمد توفيق.

 

في هذا الكتاب يحاول سابولسكي أن يجيب على السؤال الذي حير البشرية منذ ظهور الجنس البشري: لماذا يتصرف الناس بهذا الشكل؟ ومن أين أتت جذور الخير والشر في نفوسنا؟ الندوة باللغة العربية، وتقوم بتقديم الكتاب نهلة هنو.

 

وبحسب الباحث "علي الرواحي" عن الكتاب: ينطلق العمل -كما يصرح المؤلف- من شراكة بين علم الأعصاب، وعلم القردة العليا أو البريماتولوجيا، بأن جميع الأفعال التي تصدر عن الإنسان لها الكثير من الأسباب وخلفها العديد من الطبقات، حيث أنها تعود إلى الثواني، والدقائق، والساعات، والأيام، والأشهر، والسنوات، وحتى إلى القرون التي سبقت هذا السلوك أو ذاك، والتي تعود بدورها إلى الأصول وانبثاق الأزمنة السحيقة السابقة. فمنذ الاجتياح الملحمي في الأزمنة العتيقة يتساءل المؤلف عن كيفية تفاعل أو تأثر أجسادنا الحيوية مع الحرب والسلام، والعدالة والظلم، والاضطهاد من الجهة الأخرى. وكيف تفاعل الدماغ مع المتغيرات الثقافية على مر السنين. من أجل ذلك يعود في الفصول الأول من هذا العمل إلى الثانية الأولى قبل حدوث الفعل والتي تضعنا أمام تصميم وعمل الدماغ بشكل تفصيلي ومباشر؛ وذلك من خلال الطبقات المختلفة التي يتكون منها، والأعصاب التي تؤثر في السلوكيات البشرية.

 

وفي الثانية الأولى قبل حدوث الفعل، يتطرق سابولسكي إلى لوزة الدماغ وقشرته، وتحديداً تلك المنطقة أو الفص الحوفي أو الطرفي المسؤول عن الوظائف الانفعالية في الجسم كالتفاعل، والتحفيز، والتعليم، والذاكرة وغيرها من الوظائف المختلفة؛ حيث تعتبر هذه المنطقة نقطة التقاء بين القشرة الدماغية وذلك من خلال ملايين التوصيلات العصبية.

 

 ويركز المؤلف على أهمية القشرة الدماغية الأمامية، أو كما يطلق عليها "الحُصين" فهي تقوم بمهام متعددة منها، وربما أهمها: عمل الذاكرة، وتنظيم المعرفة، والتخطيط، وسن القوانين وغيرها من الوظائف في هذا السياق المشابه؛ حيث يضع تعريفاً مهمًّا لهذه المنطقة الحيوية من الدماغ، فهي تجعلنا نقوم بالأفعال الصعبة والحرجة في الوقت المناسب (ص:45). ولأجل ذلك يوضح سابولسكي علاقتها مع الكثير من المناطق الفرعية المختلفة في الدماغ، كما يوضح أيضاً علاقة المناطق الفرعية في الدماغ مع القشرة الأمامية، وعلاقتها المباشرة مع الوعي؛ إذ إنه عن طريق هذه المنطقة يتم تنظيم المهام اليومية؛ فعن طريقها ينتبه المرء لتفاصيل الحياة اليومية المباشرة، كما أنها تُسهم بشكلٍ أساسي في الانتباه لكل الأشياء المحيطة بالإنسان من الجمع، ولفت الانتباه... وغيرها من المهام اليومية. 

 

وإضافة لذلك، فإنَّ هذه القشرة الأمامية تُسهم في تنظيم السلوك الاجتماعي كما هي الحال في السلوك الفردي للشخص؛ فعن طريق مراقبة سلوك الآخرين من البشر أو الحيوانات يكتسب المراقب بعض المهارات أو التصرفات التي من شأنها أن تدخل في عملية مقارنة لتفادي الأخطاء، وهذا يحدث في الجبهة الأمامية التي تعتبر من أهم مناطق الدماغ.

شفرة السلوك البشري روبرت سابولسكي الدبلوماسي الروائي محمد توفيق الجنس البشري علي الرواحي مناطق الدماغ

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