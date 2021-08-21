«أوقاف أسوان» تتسلم الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحى (صور)

استقبلت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، اليوم، الدفعة الخامسة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديرية، من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 أطنان.

توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

يأتي ذلك في إطار توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، وضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل، حيث وصل إجمالي دفعات صكوك الأضاحي التي تم استلامها حتى الآن 20 طنًا على مدار فترات متقاربة.

توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

حضر توزيع صكوك الأضاحي، الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ومديري الإدارات، والعميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

وفي 15 أغسطس الماضي، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 آلاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحي من خلال 11 إدارة أوقاف، ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل.

توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة على الاستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمناطق الشعبية.

توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء، وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصري.