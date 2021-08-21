السبت 21 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف أسوان» تتسلم الدفعة الخامسة من صكوك الأضاحى (صور)

توزيع صكوك الأضاحي
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان

استقبلت مديرية الأوقاف بمحافظة أسوان، برئاسة الدكتور رمضان عبد السميع وكيل الوزارة، اليوم، الدفعة الخامسة من الدفعات المخصصة من قبل الوزراه للمديرية، من لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام 1442 هـ/ 2021 م، وقدرها 4 أطنان.

IMG-20210820-WA0021
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان 

يأتي ذلك في إطار توزيع لحوم الأضاحي على الأسر المستحقة للرعاية على مستوى المحافظة، وضمن جهود وزارة الأوقاف لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل، حيث وصل إجمالي دفعات صكوك الأضاحي التي تم استلامها حتى الآن 20 طنًا على مدار فترات متقاربة.

IMG-20210820-WA0022
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان 

حضر توزيع صكوك الأضاحي، الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، ومديري الإدارات، والعميد عادل شرشر، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان.

IMG-20210820-WA0023
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان 

وفي 15 أغسطس الماضي، كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أبراهيم سليمان، رئيس مركز ومدينة إدفو، بالمتابعة الميدانية لتوزيع 4 آلاف كيلو من لحوم صكوك الأضاحي من خلال 11 إدارة أوقاف، ضمن جهودها لمساندة الفئات المستهدفة من البسطاء ومحدوي الدخل.

IMG-20210820-WA0019
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان 

وأشاد محافظ أسوان بحرص وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة على الاستمرار في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي لتوفير كميات من اللحوم للمواطنين الأكثر احتياجًا بمختلف القرى والمناطق الشعبية.

IMG-20210820-WA0020
توزيع صكوك الأضاحي في أسوان 

وأشار المحافظ إلى أن ذلك يتكامل مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لتوفير حياة كريمة للبسطاء، وخاصة في القرى المستهدفة لمبادرة تطوير الريف المصري.

أسوان وزارة الأوقاف الأوقاف محافظة أسوان صكوك الأضاحي مديرية الأوقاف أوقاف أسوان

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

مفاجأة.. كارتيرون يعلن الاستغناء عن جنش

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

تفاصيل صدام «جنش» مع كارتيرون قبل مباراة سيراميكا كليوباترا

رابط تسجيل لقاح كورونا للمعلمين 2021.. تفاصيل موعد التسجيل

«إعادة تابلت الثانوية إلى المدرسة؟».. طارق شوقي يحسم الجدل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فيلم «old».. الإنسان فى مواجهة الزمن المتسارع

ماجد حبته

عودة السفينة الجانحة

صفوت البياضي

أمنية للشرق الأوسط ليست مستحيلة

جلال حمام

هل تصبح إثيوبيا بلقانًا جديدة؟

مؤمن المحمدي

الداعية

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

صور

الأهلي يتقدم على المصرى بثلاثية فى شوط أول مثير

نجوم الفن فى عزاء السيناريست فيصل ندا

يوم فى الفضاء بـ500 جنيه

محطة تل أبيب

المزيد

روسيا تكشف تفاصيل إسقاط صواريخ إسرائيلية فى سوريا

ميركل تجرى زيارة إلى إسرائيل.. الأسبوع المقبل

«كنائس فلسطين» تدعو كنائس العالم لإدانة انتهاكات الاحتلال للأقصى