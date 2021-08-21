حيل لمطبخ نظيف ومنظم (صور)

يمكن للمطبخ المنظم توفير الوقت، ومنع إهدار الطعام، ونطرح لكم مجموعة أفكار تنظيم المطبخ ونصائح مفيدة لتنظيم خزائن المطبخ.

نظف الأدراج والخزائن

فكرة تنظيم المطبخ هي التوقف عن التفكير في الأشياء، والبدء في وضعها في مكانها الصحيح، إذا كنت نادرًا ما تستخدم عنصرًا ما، فقد حان الوقت للتخلي عن الفوضى.

مطبخ



رتب الأشياء حسب الحاجة

يمكنك الاحتفاظ بالهراس والمبشرة بجوار الموقد مع عناصر أخرى ذات مقبض طويل مثل ملاعق الطهي، ولكن هذا ليس الإعداد الأكثر ملاءمة، يمكنك الاحتفاظ بالملاعق بجوار الموقد، ولكن هراسة البطاطس تقع بالقرب من سطح العمل والأوعية الكبيرة.

خذ خطوة إلى الأمام عن طريق السؤال بالضبط متى تستخدم كل عنصر بالضبط على سبيل المثال لا يوجد سبب لضرورة أن تكون أكوابك بجوار كؤوسك المائية، ولكن وضعها بجوار ماكينة صنع القهوة سيوفر لك من الوقت في جميع أنحاء مطبخك في الصباح.

مطبخ



خصص مكانًا للبريد

خذ خمس دقائق فقط لتصفح بريدك يوميًا أو كل يومين سيبقي هذه الكومة من الأوراق تحت السيطرة حتى لا تفقد المستندات في العشوائية عندما تكون في حاجة إليها بالفعل.

خصص مكانًا للبريد

أضبط ارتفاع الرفوف

لا تدع ارتفاع الرف الخاص بك يحدد كيفية استخدامك للمساحة الخاصة بك، ويميل الناس إلى وضع الحبوب على الرف العلوي لأن هذا هو النوع الذي يحتوي على أكبر مساحة، ولكن سيكون من الأسهل الوصول إليه على الرف السفلي.

ومن ناحية أخري يوفر مساحة كبيرة للسلع المعلبة ومن المحتمل أن تبدأ في تكديس العناصر في كومة قبيحة وغير مستقرة.

إذا لم تكن أرففك قابلة للتعديل بالفعل، فقم بشراء مقسمات أرفف لتقسيم رف واحد إلى رفين، كما أن عادة المباعدة بين الرفوف تزيل الفوضى لأن الأشياء ليست مكدسة، بمجرد إصلاح الرفوف الخاصة بك جرب هذه الأفكار التنظيمية العبقرية الأخري.

قم بتخزين الأجهزة الصغيرة التي لا تستخدمها بشكل يومي

لا تتردد في ترك الأجهزة التي تستخدمها يوميًا على المنضدة، ولكن يجب تخزين أي شيء لا تستخدمه يوميًا في خزانة لتوفير مساحة أكبر على المنضدة.

فمن الملائم أن تكون قادرًا على تقطيع المزيد من الخضار أو الحصول على مساحة أنظف.

مطبخ

حافظ على أدوات الطهي في متناول اليد

قم بتخزين الملاعق التقديم وما إلى ذلك بجوار الموقد في وعاء مناسب فليس كل أواني طهي يجب أن تكون بالقرب من الموقد، واترك الأشياء التي تستخدمها كثيرًا، لكن قم بوضع الباقي في الدرج.

مطبخ



أشتر فقط ما تحتاجه

إذا وجدت نفسك تترك الطعام بالخارج لمجرد عدم وجود مساحة في الخزانة، فقد يكون الوقت قد حان للبدء في التقليل، ومن الجيد الشراء بكميات كبيرة، ولكن إذا لم يكن لديك مساحة لذلك، فإن تغيير الطريقة التي تتسوق بها قد يكون أكثر فائدة".