إنقاذ 37 حالة من الغرق فى شواطئ رأس البر

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الإجراءات التي نفذتها الوحدة المحلية بالمدينة برئاسة اللواء حسين لبيب، لتوفير كافة الخدمات، مع زيادة إقبال المواطنين ورحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف المحافظات لقضاء عطلة نهاية الأسبوع بشواطئ مدينة رأس البر.

وفى هذا السياق، كثفت إدارة الشاطئ و فرق الإنقاذ جهودها منذ الساعات الأولى من الصباح حتى غروب الشمس، فضلًا عن تواجد ٤ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للإسعاف والمعدات البحرية، حيث تم خلال اليوم الجمعة إنقاذ ٣٧ حالة من الغرق وتسليم ١١٥طفل تائه إلى ذويهم، كما تهيب الوحدة المحلية المواطنين بعدم نزول البحر ليلًا حفاظًا علي سلامتهم.

وقالت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة ميناء دمياط و مديرية التربية والتعليم لتنفيذ مشروع لتأهيل طلاب التعليم الفني للعمل بالموانئ البحرية بمنطقة البحر المتوسط.

و وفقًا لبنود هذا البروتوكول سيتم تدريب ٦٣ طالبًا، يأتى من بينهم ٣٦ طالبًا من قسم اللوجستيات بمدرسة دمياط الجديدة الصناعية المشتركة، و ٢٧ طالبًا من مدرسة دمياط الجديدة للتعليم والتدريب المزدوج (مهنة النقل الدولي) وذلك لمدة ٣ سنوات مدفوعة الأجر برعاية الاتحاد الأوروبي، حيث سيتم التدريب من خلال ٧ دول متمثلة في ( مصر، تونس، لبنان، الأردن، فرنسا، أسبانيا، إيطاليا) بإجمالى ٥٧٦ متدربًا من تلك الدول وذلك على مدار ثلاث سنوت، حيث تم اختيار ميناء دمياط ممثلًا عن جمهورية مصر العربية لإقامة التدريب بها، على أن يتم توفير عدد ٦ فرص عمل لمن يثبت تميزه وتفوقه.

وطبقًا لما تستهدفه هذه المبادرة، تم الاتفاق على آلية دخول الطلاب لهيئة ميناء دمياط للتدريب، حيث تم تعديل مدته من شهر إلى ثلاثة أشهر لمعاونة طلاب التعليم الفني في إعداد مشروع التخرج "الصناعي الصغير"، بالإضافة إلى فتح منفذ لمنتجات التعليم الفني داخل الميناء، وكذا فصل تعليمي متخصص داخل الميناء لتدريب الطلاب عمليًا ونظريًا بالمدارس التابعة التعليم الفني، كما تم الاتفاق أيضًا على تجهيز مبنى مستقل داخل الميناء ليكون مركز تدريب معتمد خاص بالهيئة له لائحة مالية فنية مستقلة معتمدة من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، لخدمة الطلبة والشباب والمجتمع المدني بحيث يحصل الخريج على شهادة معتمدة من الاتحاد الأوروبي تسمح له بالعمل بجميع الموانئ البحرية.