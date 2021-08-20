السبت 21 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

سعرها 1000 جنيه.. لماذا تربعت «الصبارة الراقصة» على عرش التريند؟

الصبارة الراقصة
الصبارة الراقصة

لا صوت يعلو فوق صوت «الصبارة الراقصة» حيث انقلبت مواقع التواصل الاجتماعي بها فهي عبارة عن لعبة على هيئة «صبارة» تتراقص وتتمايل بل تردد على ما تقوله لها.

وانتشرت مقاطع دمية «الصبارة الراقصة» على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد شارك الكثيرون هذه الدمية المضحكة خلال عملهم، فالبعض تساءل عنها بشكل كبير، الأمر الذي جعلها تتربع على عرش "التريند".

الصبارة الراقصة.. «سعرها يتراوح من 360 إلى 900 جنيه»

الصبارة الراقصة

نالت الصبارة الراقصة شهرة كبيرة ليس في مصر فقط بل والعالم أجمع، الأمر الذي دفع البعض للبحث عن أسعارها، حيث تعتبر من الألعاب المسلية للكبار والصغار.

وتعتبر من أكثر الألعاب مبيعًا في العالم مؤخرًا، فهي تتفاعل بمجرد اللمس، كما يمكنك تحميل الأغاني عليها وسماعها بعد ذلك.

ويتراوح سعر الصبارة الراقصة ما بين 360 إلى 900 جنيه، حيث يتم التسوق لها عبر الكثير من صفحات التسويق الإلكتروني، وتصل إلى 1000 جنيه في بعض الأماكن حسب الحجم ودولة المنشأ.

«هوس المصريين».. ما هي مكونات الصبارة الراقصة؟

الصبارة الراقصة

تتكون الصبارة من جسم خارجي محشو بـ«الفايبر» ومغطى بالقماش ومكونات داخلية عبارة عن بطاريات قابلة للشحن وأضواء وجهاز لاستقبال الصوت وترديده وتحتوي ذاكرتها الداخلية على عدد من الأغاني.

«الصبارة الراقصة».. لماذا تهافت عليها الكبار قبل الصغار؟

استطاعت دمية «الصبارة الراقصة» أن تخطف قلوب وعقول الكبار قبل الصغار، حيث رآها الكثيرون بأنها رفيق جيد خلال أوقات العمل، للتخفيف من الضغوط، كما أن الصبارة الراقصة قد تساعد الكثير من الأطفال الذين يعانون من تأخر النطق في المساعدة على تحسين وظيفة الكلام.

ونشر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع تجمعهم مع الصبارة الراقصة، فهو أحد الأساليب التي روجت للدمية التي تربعت على عرش التريند، بالإضافة إلى انتشار "الكوميكس "الساخرة والمضحكة للدمية الأشهر حاليًا في العالم.

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