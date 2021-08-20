برلمانية: تصديق السيسي على تعديلات قانون التحرش يكشف الاعتزاز بالمرأة

أشادت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بالتعديلات الجديدة التي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وتغليظ العقوبة، قائلا إنها جاءت في وقتها تماما، لتشعر الفتاة والسيدة المصرية بالآمان في الشارع، وتكون هذه العقوبات المغلظة رادع لكل من تسول له نفسه المساس بالمرأة أو محاولة التعرض لها.

وقالت سلامة في بيانها اليوم الجمعة، إن ظاهرة التحرش الجنسي كانت ولا تزال موجودة منذ سنوات في مصر، ولم يستطع المشرع في السابق، أن يتصدي لها أو يحد من وجودها، لذلك جاء تصديق الرئيس على التعديلات، لتؤكد الرغبة في إيقاف هذه الظاهرة تمامًا، والتي تنال من كرامة وقدسية المرأة بالشارع المصري ولا تنم عن تحضر أو رقي من جانب بعض الفئات والشرائح التي تقوم بها.

وأكدت أن التعديلات الرادعة، التي أصدرها الرئيس تنص على أن يعاقب المتحرش، بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية، وهى عقوبات رادعة وتتوقف أمام مختلف وسائل وأساليب التحرش.

واختتمت النائبة قائلة إن مواجهة التحرش الجنسي بكل قوة، يكشف عن اعتزاز الدولة بالمرأة ودورها وإصدار التشريعات المختلفة لضمان كبريائها وكرامتها.