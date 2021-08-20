الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إدارة شباب زفتى تبدأ التحقيق فى واقعة الاعتداء على لاعب ششتا

معركة بدوري مراكز
معركة بدوري مراكز الشباب

حرر مجلس إدارة مركز شباب قرية ششتا التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية، محضرًا يتهم فيه شخصًا من جمهور مركز شباب الغريب بالتعدي على لاعب الفريق أثناء المباراة النهائية للفريقين بدوري مراكز الشباب وإصابته بجرح قطعي في الوجه.

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معركة بدوري مراكز الشباب

تلقى مدير أمن الغربية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من مسئولي مجلس إدارة مركز شباب ششتا يفيد بتعدي شخص من جمهور مركز شباب قرية الغريب على لاعب بالفريق، أثناء المباراة النهائية لدورى مراكز الشباب، والمقامة على ملعب مركز شباب الغريب، مما أدى إلى إصابته بجرح قطعى فى الوجه، وعلى الفور تم نقل اللاعب لمستشفى زفتى العام، وتحرير محضر برقم 35 أحوال قسم شرطة زفتي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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معركة بدوري مراكز الشباب

وفي السياق، قال إيهاب خيال عضو مجلس إدارة مركز شباب ششتا في تصريحات لـ«الدستور»: «أثناء سير المباراة اقتحم الجمهور الملعب وتعدى على لاعب وأصابه بجرح قطعي في الوجه، واستمر التعدي على اللاعبين وقمنا بتبليغ النجدة لنتمكن من الخروج من ساحة المعركة، وخرجنا في حماية بعض المواطنين وخرج المصاب في سيارة الإسعاف، وسيتقدم مجلس إدارة مركز شباب ششتا بمذكرة تفصيلية لمدير إدارة الشباب بزفتي للتحقيق في الواقعة».

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معركة بدوري مراكز الشباب

وأكد عادل عبدالحليم مدير إدارة شباب زفتى أنه سيتم فتح تحقيق فيما حدث غدًا، وسيقوم بتحويل الأمر برمته للشئون القانونية، وللنيابة العامة حال إثبات إدانة طرف.

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معركة بدوري مراكز الشباب

معركة بدوري مراكز الشباب
معركة بدوري مراكز الشباب
معركة بدوري مراكز الشباب
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