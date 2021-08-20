الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

«شاي الماتشا».. أشياء يجب معرفتها عن المشروب الأسيوي الشهير

شاي الماتشا
شاي الماتشا

أصبح شاي الماتشا الأكثر شهرة بقارة أسيا، من المشروبات التي لابد أن تضعها في قائمة مشروباتك، فهو أحد أشكال الشاي الأخضر، عبارة عن "عشب مجفف" يتم نقعه بالماء الساخن وشربه على مدار اليوم.

يعد تحضير الماتشا هو محور احتفالات الشاي اليابانية، وقد ارتبط منذ فترة طويلة بالكثير من المناسبات، فهو المشروب الرسمي للأسرة اليابانية، حيث يتمتع بالكثير من الفوائد الصحية، ففي التقرير التالي رصد خبراء التغذية بموقع " health" الطبي هذا المزايا.

 

كيف يصنع شاي الماتشا؟

على عكس الشاي الأخضر التقليدي، يتضمن تحضير الماتشا تغطية نباتات الشاي بقطعة قماش مظللة قبل حصادها، حيث يؤدي ذلك إلى نمو الأوراق ذات النكهة والملمس الأفضل. 

كما يتم اختيار الأوراق يدويًا، ويتم طهيها على البخار لفترة وجيزة لوقف التخمر، ثم تجفيفها وتعتيقها في التخزين البارد، مما يؤدي إلى تعميق النكهة، وبعد ذلك يتم طحن الأوراق المجففة إلى مسحوق ناعم.

«الفوائد الصحية لشاي الماتشا الشهير»

شاي الماتشا مصدر قوى للكثير من العناصر الغذائية، فهو غني  بمضادات الأكسدة التي تسمى "بوليفينول"، والتي تم ربطها بالحماية من أمراض القلب والسرطان، فضلاً عن تنظيم أفضل لسكر الدم، خفض ضغط الدم ومكافحة الشيخوخة.

يساعد شرب شاي الماتشا، في الحصول على ثلاثة أضعاف كمية الكافيين الموجودة في كوب من الشاي العادي، كما أنه يساهم في الشعور بالاسترخاء.

كما يمكن دمج أوراق شاي الماتشا في وجبات الطعام، فالكثير من المطابخ الأسيوية تعتمد علية كأحد التوابل الخاصة بالكثير من الوجبات الشعبية هناك، بالإضافة إلى أنه من المشروبات المناسبة لمرضى السكري.

وأكد الخبراء، أن شاي الماتشا من الأساليب التي تساعد في الحصول على جسم ممشوق، فهو يساهم في حرق الكثير من الدهون، لذا فهو مشروب فعال بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون الحميات الغذائية.

اليابان الشاى الاخضر شاي الماتشا الماتشا فوائد شاي الماتشا

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