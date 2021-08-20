حماقى ينضم لترندات يوتيوب بأحدث أغنياته «تك» من ألبوم «يا فاتنى»

استطاع المطرب محمد حماقي أن يحقق نجاحا كبيرا بأغنيات ألبومه الجديد "يا فاتني"، التي قرر طرحه على طريقة الأغاني المنفردة من حين لآخر، وتصدر تريند الوتيوب بأحدث أغنياته التي تحمل عنوان “تك” التي تعتبر ثالث أغنيات ألبومه وطرحها أمس عبر يوتيوب.

أغنية “تك” كلمات: أمير طعيمة، ألحان: عمرو مصطفى توزيع وميكساچ: توما ديچيتال ماستر: طارق مدكور طبلة: أحمد عيادي ناي: أحمد خيري جيتار: مصطفى نصر.

وتقول كلمات الأغنية:

حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه

ده أنا مشيت علشانه عكس على زمان علمت اكس

ولو اعيش وياه في حبس هقول دي أحلى حياة

بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه

أنا زمان كان عندي كبر مابمشيش للحب شبر ليه

مابقاش كده عندي صبر وليل نهار بناديه

ياما سنين عِشت في قلق قابلته الموضوع فرق كده خلاص لموا الورق

ده مافيش كلام بعديه بدوب ادوب ادوب من عينيه وانسى روحي بين إيديه

قلبي داب م اللي اسمه إيه وخلاص مسلّم ليه

حبيبي داس على قلبي تك وأنا يا ناس كده ع المحك

ومابقاش في عندي شك خلاص ملكني هواه

ويتعاون محمد حماقي في ألبوم "يا فاتني" مع الشعراء أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، محمد عاطف، عزيز الشافعى، والملحنين عمرو مصطفى، وتامر علي، ومحمد النادى، والموزعين تميم وتوما، وأحمد إبراهيم، وأمين نبيل.

وطرح محمد حماقي خلال الأيام الماضية أغنيتين ضمن أغنيات ألبومه الغنائي الجديد وجاءت الأغنية الأولى بعنوان “زيها مين” وتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي تميم، وجيتار مصطفى أصلان، وطبلة أحمد العيادي.

وكان أعلن المطرب محمد حماقي الأيام الماضية عن إحياء حفل غنائي يوم 27 أغسطس، بأحد الفنادق الكبرى بمدينة العلمين الجديدة بمنطقة الساحل الشمالي.

وانقسمت اسعار تذاكر الحفل إلى ثلاث فئات وتبدأ من 1000 جنيه مصري، والفئة الثانية بمبلغ 600 جنيه، والفئة الثالثة والأخيرة بمبلغ 400 جنيه.

ومن المقرر أن يقدم محمد حماقي خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغنياته خاصة أغنيات ألبومه الغنائي الجديد “يا فاتني” والذي طرح عددا منها الأيام الماضية، بالإضافة إلى أغنياته القديمة ومنها: "نفسى أبقى جنبه، وقدام الناس"، "مابلاش"، "أحلى حاجة فيكي"، "ليه بيلموني ليه" و"من البداية"، "يا ستار"، " كان وكان" ، "واحدة واحدة" وغيرها من الأغنيات.