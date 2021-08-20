سوزان نجم الدين تكشف كواليس شخصيتها فى «تماسيح النيل»

انتهت الفنانة سوزان نجم الدين من تصوير جميع مشاهد فيلمها السينمائي الجديد «تماسيح النيل» للمخرج سامح عبدالعزيز.

وقالت سوزان، في تصريحات صحفية لها، إنها تجسد شخصية ناديا، وذلك في إطار كوميدى رومانسي، موضحة أن الفيلم هو العمل الكوميدى الثاني لها بعد فيلم "قط وفار"، متابعة أنها في سوريا قدمت عملين كوميديين، هما "جوز الست" مع الفنان أيمن زيدان، و«فرصة العمر» مع الفنان عباس النوري.

وكانت آخر أعمال سوزان نجم الدين هما مسلسلا "ابن أصول" و"كلبش 3" وفيلم "حملة فرعون".

وتدور أحداث الفيلم في رحلة نيلية على مركب سياحي بأسوان، وتحدث عملية نصب غير متوقعة لأحد رواد المركب، لتتوالى بعدها الأحداث في إطار كوميدي ساخر للكشف عن الحقيقة، ويلعب بطولته: الفنان خالد الصاوي، بيومي فؤاد، مصطفى خاطر، حمدي الميرغني، ويزو، محمد ثروت، هنادى مهنا، كريم عفيفي، سليمان عيد، محمد جمعة، بدرية طلبة، سوزان نجم الدين، لمى كتكت، ومن تأليف لؤي السيد، ومن إخراج سامح عبدالعزيز.

وكانت قد نعت الفنانة سوزان نجم الدين، الفنانة دلال عبدالعزيز، التي توفيت، منذ أيام، عن عمر ناهز الـ61 عاما، بعد تدهور حالتها الصحية إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد 79 يوما من وفاة زوجها سمير غانم.

ونشرت سوزان، عبر فيسبوك، صورة تجمعها بدلال عبدالعزيز وسمير غانم ودنيا، معلقة: "لا إله إلا الله، البقاء والدوام لله وحده، أنعى بكل حزن وأسى النجمة الجميلة دلال عبدالعزيز، وأدعوا لذويها وبناتها بالصبر على هذا الابتلاء الكبير.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وكانت قد قدمت الفنانة سوزان نجم الدين عددا كبيرا من الأعمال الفنية المختلفة، التي من بينها: مسلسل «ابن أصول»، في رمضان قبل الماضي، مع الفنان حمادة هلال، وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.