الجمعة 20 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى

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«صحة الشرقية»: إجراء 6 حالات قسطرة قلبية بمستشفي الزقازيق العام

قسطرة قلبية
قسطرة قلبية

أجرى الفريق الطبي بقسم القسطرة القلبية بمستشفي الزقازيق العام، بقيادة الدكتور محمد منصور استشاري القلب والقسطرة بمعهد القلب القومي، 6 حالات قسطرة قلبية تشخيصية وعلاجية، وتم تركيب الدعامات اللازمة للمرضي، وجميع الحالات مستقرة وتحت الملاحظة الطبية، بإشراف أطباء القلب والقسطرة، ورئيس القسم، ومدير المستشفي.

وقال الدكتور هشام مسعود إن إجمالي إجراء القسطرة القلبية للمرضي حتي الآن بلغ ٥٧٥ حالة، وتم تركيب الدعامات اللازمة حسب التشخيص الطبي لكل مريض، بعد إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة لهم، مقدماً الشكر للمشرف العام علي العنايات المركزة والقسطرة بالمديرية، ومدير المستشفي، وأستشاري القسطرة، ولجميع الفرق الطبية المشاركة من الأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، علي الجهود المبذولة لصالح المرضي بالمحافظة.

أطباء القلب استشاري الجهود المبذولة الفحوصات والاشعة الفرق الطبية الفحوصات المشاركة المستشفى

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