الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

«المرور» تضبط 4464 مخالفة خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

شنت الإدارة العامة للمرور، بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، حملات مرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الانضباط المروري، والحد من وقوع الحوادث على الطرق، و استهدفت الحملات تحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 4464 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية، (1773 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 123 مخالفة السير بدون تراخيص، مخالفات الدراجات النارية، 34 مخالفة موقف عشوائى، 11 مخالفة لشروط التراخيص)، و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

- الحالة المرورية في القاهرة والجيزة

وانتظمت حركة السيارات بالطريق الزراعي أمام القادم من مدينة بنها وفي طريقه إلى ميدان المؤسسة ومنطقة المظلات، وكذلك بطول كورنيش النيل من منطقة المظلات وحتى ميدان عبد المنعم رياض، وسط تواجد رجال المرور لمتابعة الحركة المرورية.

وظهر انسياب في حركة السير بميدان التحرير ومنطقة وسط القاهرة، مع انتظام حركة سير السيارات بجميع المداخل المؤدية للميدان، كما ظهرت سيولة مرورية أعلى مناطق كورنيش النيل، وكذلك للمتجه إلى مناطق حلوان والملك الصالح.

كما انتظمت حركة السيارات أعلى الطريق الدائري ومحور 26 يوليو، كما يشهد كوبري أكتوبر، وميادين روكسي، ورمسيس، وعبد المنعم رياض، ومناطق وسط البلد انتظامًا بحركة السيارات، و بالنسبة للكباري التي تنقل الحركة المرورية بين القاهرة والجيزة و منها كوبري الجلاء أو الجامعة  فتسير الحركة المرورية عليها بشكل جيد.

 

- مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة

وتتابع غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور حركة السيارات أعلى المحاور والميادين، بواسطة الخدمات المرورية المنتشرة على الطرق، كما يتم مراقبة حركة السيارات بواسطة كاميرات المراقبة، لرصد أي كثافات مرورية بالمحاور مع نشر الأوناش المرورية بالطرق لرفع أي معوقات مرورية سواء الحوادث أو الأعطال.

كما تم التنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية، وسيارات الإغاثة المرورية، والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار أول بأول عن حالة الطرق.

 

وكثفت الإدارة العامة لمرور القاهرة والجيزة، اليوم الجمعة، نشر الخدمات الأمنية، بالشوارع والميادين، مع انتشار الأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة بجميع أنحاء الجمهورية. 

 كما جرى نشر معدات المرور وتمركزها أعلى المحاور للعمل على إزالة أي أعطال سيارات، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التي يقصدونها مع شن حملات مرورية في القاهرة والجيزة لخدمة المواطنين والحد من الحوادث وسرعة تلبية الاستغاثات.

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وائل لطفي

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