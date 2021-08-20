إزالة 272 مخالفة إشغال في حملة بشبرا الخيمة

شنت الأجهزة التنفيذية بحى شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، بالاشتراك مع قوات الشرطة حملة مكبرة للتصدى لظاهرة الإشغالات والمخالفات والاستيلاء على حرم الطرق والشوارع فى منافع خاصة|، وتعطيل حركة المرور وسير المواطنين.

و أسفرت الحملة عن رفع 272 مخالفة إشغال ، وإزالة التعديات التي تعيق حركة المارة واستغلال مساحات دون الحصول على تراخيص ومخالفة قوانين الإشغالات

من جانبه قال اللواء هشام رفعت، رئيس حى شرق شبرا الخيمة ، أنه تم إزالة 150 "تاندة" صاج، 25 إعلان مخالف، 25 "كشك" لعمل الشاي، رفع 39 وصلة كهربائية مخالفة، إزالة مغسلة سيارات وسجاد فى حرم الطريق العام، و تحرير 33 محضر إشغال والتعدى على حرم الطرق والشوارع والتحفظ على عدد من الشيشة داخل مقاهى وكافتيريات مخالفة كما تم التحفظ على عشرات المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين والمخالفين تنفيذا لسيادة القانون.

- استمرار حملات الانضباط وتنفيذ سيادة القانون

وأضاف رئيس حى شرق شبرا الخيمة، أن حملات الانضباط وتنفيذ سيادة القانون وفرض هيبة الدولة مستمرة من خلال رفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المرور وسير المواطنين في تحركاتهم اليومية، ومتابعة رخص المحلات وتطبيق كافة الإجراءات والاشتراطات، مشيرا أنه لا أحد فوق القانون ونعمل على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالعمل على سهولة وتيسير الحياة من خلال مواجهة كافة التعديات على حرم الطرق والشوارع التي تعطل مصالح المواطنين وأصحاب السيارات، وكذالك شعور كل مواطن بجهود وإنجازات وهيبة الدولة على الجميع دون وساطة أو محسوبية.

وأوضح "رفعت"، أنه لم يسمح بالتعدي على حرم الطرق والشوارع والميادين وضياع حقوق الدولة وخدمات المواطنين، الذين لهم حق علينا فى تسهيل الحياة والقضاء على الزحام والكثافات المرورية وتطبيق القانون ومراقبة الأسعار داخل المحلات التجارية والكشف على صلاحية المنتجات والأغذية حفاظا على صحة وأرواح المواطنين من أى أضرار بهدف إشاعة الرضا بين عموم المواطنين.