بسبب كورونا.. «أبل» تؤجل عودة الموظفين لمكاتبهم إلى 2022

ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الجمعة، أن شركة أبل الأمريكية ذات الجنسيات المتعددة تعمل حاليا على تأجيل قرار عودة العاملين إلى مكاتب الشركة من أكتوبر المقبل حتى يناير 2022، على خلفية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخاوف بشأن المتغيرات الجديدة.



وأوضحت الوكالة أن الشركة أعلمت الموظفين في مذكرة، أنه من المقرر أن يتم التأكيد على خطط إعادة الافتتاح قبل شهر واحد من مطالبة الموظفين بالعودة إلى المكتب.



وكانت شركة أبل قد خططت سابقا لمطالبة الموظفين بالعودة إلى مكاتبها أيام الاثنين والثلاثاء والخميس بحلول أوائل سبتمبر المقبل، قبل تأجيلها حتى أكتوبر على أن يعمل الموظفون عن بعد يومي الأربعاء والجمعة.

- ارتفاع إصابات كورونا عالميا إلى 209 ملايين إصابة

وقد أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، ارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في العالم ليبلغ 209 ملايين و915 ألفا و414 إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4 ملايين و401 ألف و878 وفاة.

وذكرت الجامعة، في بيان أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، أن الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس 625 ألفا و153 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 37 مليونا و291 ألفا و739 حالة، وتأتي البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ 572 ألفا و641 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 20 مليونا و494 ألفا و212 إصابة.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 433049، وإجمالي إصابات 32 مليونا و322 ألفا و258 إصابة، وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ 250469 وإجمالي إصابات 3 ملايين و152 ألفا و205 إصابات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.