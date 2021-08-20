الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تفاصيل حريق 3 منازل في المنيب بسبب فرح شعبي

حريق
حريق

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الجمعة، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق بسبب زينة فرح تسببت في ماس كهربائي نتج عنه حريق هائل نشب في 3 منازل بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

تفاصيل حريق 3 عقارات بسبب فرح شعبي في المنيب 

وأوضحت معاينة النيابة تفاصيل حريق 3 عقارات بسبب فرح شعبي في المنيب وتبين أن الحريق شب في عقار مكون من أربع طوابق، بسبب ماس كهربائي بأنوار الزينة بحفل زفاف حيث اشتعلت النيران بالطابق الأول وامتدت إلى الطابق الثاني والتهمت شقة سكنية بالطابق الثالث وامتدت النيران لعقارين مجاورين بمنطقة المنيب.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

زينة أفراح ماس كهربائي حريق معاينة عقار بالجيزة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

قرار من «التعليم» بشأن أولياء أمور الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة

إليك آخر مستجدات الطيران السعودى الدولى 2021| موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

تحصين 199 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع بالغربية

«مكافحة المخدرات» تضبط مسجلي خطر بـ 100 طربة حشيش في الإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

إسرائيل: جرعة معززة من لقاح «كورونا» لمن تجاوزوا الأربعين

رئيس وزراء إسرائيل يحصل على جرعة ثالثة من لقاح كورونا

«الصحة» الإسرائيلية تلغى حظر تبرع مثليى الجنس بالدم