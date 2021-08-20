تفاصيل حريق 3 منازل في المنيب بسبب فرح شعبي

أمرت النيابة العامة في الجيزة، اليوم الجمعة، بندب المعمل الجنائي؛ لمعاينة حريق شب في عقار مكون من أربعة طوابق بسبب زينة فرح تسببت في ماس كهربائي نتج عنه حريق هائل نشب في 3 منازل بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة.

تفاصيل حريق 3 عقارات بسبب فرح شعبي في المنيب

وأوضحت معاينة النيابة تفاصيل حريق 3 عقارات بسبب فرح شعبي في المنيب وتبين أن الحريق شب في عقار مكون من أربع طوابق، بسبب ماس كهربائي بأنوار الزينة بحفل زفاف حيث اشتعلت النيران بالطابق الأول وامتدت إلى الطابق الثاني والتهمت شقة سكنية بالطابق الثالث وامتدت النيران لعقارين مجاورين بمنطقة المنيب.

البداية بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل عقار سكني بمنطقة المنيب بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بـ4 سيارات إطفاء تابعة للإدارة العامة للحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها الي المجاورات، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق.

وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطر اللواء رجب عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة والذي أحال الواقعة إلي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.