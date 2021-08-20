وزير الخارجية الأمريكي يبحث الأوضاع في أفغانستان مع نظيريه الهندي والإسباني

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مع نظيريه الهندي سوبراهمانيام جايشانكار، والإسباني خوسيه مانويل ألباريس، في اتصالين منفصلتين، تطورات الأوضاع في أفغاستان.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الجمعة، أن بلينكن وجايشانكار اتفقا على استمرار التنسيق بشأن الأوضاع المتدهورة في أفغانستان.

وفي مكالمته مع وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، ناقشا التنسيق المستمر مع الحلفاء والشركاء في أفغانستان، وناقش الجانبان جهود الإجلاء الجارية وسبل تعزيز سلامة وأمن جميع الأفغان والمواطنين الدوليين.

كما بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع رئيس الوزراء الألباني إيدي راما، في مكالمة هاتفية، عرض ألبانيا استقبال الأفغان الراغبين فى مغادرة بلادهم مؤقتًا.

هذا ولفتت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم، إلى أن بلينكن توجه بالشكر لراما لاستمراره في رغبة ألبانيا بإيواء المحتاجين.

ووفقا للبيان، جدد الوزيران التأكيد على الشراكة الوثيقة بين البلد.

ومن جهة أخرى ، شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج على أهمية التنسيق الوثيق بين الحلفاء والشركاء لضمان الإجلاء الآمن والمنظم لأفراد الحلفاء وشركائهما الأفغان.

ونوهت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الجانبين أكدا خلال مكالمة هاتفية أيضا أهمية التخطيط لمسار الناتو بشأن الانخراط في أفغانستان.

وأعرب المسؤولان عن تطلعهما إلى عقد اجتماع افتراضي لوزراء خارجية الناتو في وقت لاحق من اليوم الجمعة لمناقشة تطورات الأوضاع في أفغانستان.

وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة البريطانية أنها بصدد حملة دبلوماسية لتشجيع الحلفاء على الانضمام إليها في عرض استقبال اللاجئين الأفغان الفارين من نظام طالبان، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

ونقلت الصحيفة عن بيان الحكومة البريطانية، أنها ستستقبل ما يصل إلى 20 ألف شخص يريدون مغادرة أفغانستان كجزء من مخططها لإعادة التوطين، ومن المقرر قبول 5000 شخص فقط في الأشهر الـ 12 المقبلة.