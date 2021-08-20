البلطي بـ 26 جنيها.. أسعار الأسماك بسوق العبور اليوم 20 أغسطس 2021

شهدت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة 20 أغسطس 2021، تبايناً وفقًا للأسعار المعلنة بسوق العبور للجملة، وارتفعت أسعار البلطي "1" لتتراوح بين 22 و 26 جنيهًا للكيلو، و استقرت أسعار البورى "1" لتتراوح بين 64 و 70 جنيهًا للكيلو، وارتفعت أسعار السمك الثعابين لتتراوح من 50 إلى 220 جنيهًا للكيلو.



- أسعار السمك البلطي



- سمك بلطى "1" من 22 إلى 26 جنيهًا للكيلو.

- سمك بلطى "2 " من 17 إلى 21 جنيهًا للكيلو.

- بلطي أسواني من 17 إلى 37 جنيهاً للكيلو.

- فيليه بلطي من 30 إلى 110 جنيهاً للكيلو.

- أسعار السمك البوري



- سمك بوري "1" من 64 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- سمك بوري "2" من 50 إلى 60 جنيهًا للكيلو.

- سمك شعور من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

- سمك وقار من 80 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

- سمك ( قاروص – لوت ) من 80 إلى 100 جنيهًا للكيلو.

- أسعار سمك البياض



- قشر بياض من 60 إلى 70 جنيهًا للكيلو.

- بياض أملس"1" ( بلدي ) من 60 إلى 110 جنيهًا للكيلو.

- بياض املس "2" (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) من 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.



- سمك قراميط – شيلان من 10 إلى 20 جنيهًا للكيلو.

- سمك ثعابين من 50 إلى 220 جنيهًا للكيلو.

- أسعار سمك المكرونة



- مكرونة سويسي من 60 إلى 70 جنيهاً للكيلو.

- مكرونة مجمدة من 20 إلى 30 جنيهاً للكيلو.

- سمك موسى من 90 إلى 130 جنيهًا للكيلو

- سمك ( سبيط – كاليماري – سابيا ) من 110 إلى 170 جنيهًا للكيلو.

- كابوريا من 30 إلى 130 جنيهًا للكيلو.

- أسعار السمك مرجان - بربون



- مرجان "2" من 25 إلى 30 جنيهاً للكيلو.

- سمك مرجان مجمد من 19 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سمك بربون مجمد 25 إلى 30 جنيهًا للكيلو.

سمك سردين مجمد من 15 إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سمك ماكريل مجمد من 25 إلى 35 جنيهًا للكيلو.

- أسعار الجمبري

- جمبري "2" مجمد 85 إلى 165 جنيهًا للكيلو.

- جمبري"3" من 90 إلى 170 جنيهاً للكيلو.