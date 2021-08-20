كشف ملابسات فيديو مشاجرة القليوبية على «فيسبوك»

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدي على آخر بالسب والضرب داخل أحد المساكن حاملين أسلحة بيضاء.



بالفحص تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية من تحديد المجني عليه وتبين أنه (سائق توك توك – مقيم بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية) وباستدعائه قرر قيام (عدد 3 أشخاص – مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة) بالحضور للغرفة التي يقيم بها والتعدي عليه بالسب والضرب وقيام أحدهم بتصوير الواقعة، وذلك لخلافات سابقة بينهم، وأنه لم يقم بالإبلاغ عن الواقعة لوجود علاقة صداقة بينهم وأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم عقب واقعة التصوير.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبإرشادهم تم ضبط (عدد 2 سلاح أبيض)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأنه تم الصلح والتراضي فيما بينهم.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.