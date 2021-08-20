الجمعة 20 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«الشركات السياحية»: تصنيف الشركات حسب الأسواق المصدرة

محمد فاروق
محمد فاروق

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرف الشركات السياحية، إن  الشركات قدمت - ضمن مقترحاتها - تقسيمة وتصنيف خاصةللشركات السياحية حسب الأسواق تم إعدادها فى الغرفه والاتحاد حسب الأسواق التى تعمل بها تلك الشركات وموجودة عند الوزارة. 

 

وأشار فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اتحاد الغرف السياحية وغرفة الشركات انتهت رسميا من حصر الشركات العاملة والجالبة للسياحة الخارجية بشكل عام، كذلك تصنيفها حسب الأسواق التي تعمل بها وتم تقديمها للوزارة استعدادا للمشاركة فور إطلاق الحملة الترويجية لمصر. 


وأشار إلى أن التحالف ناقش مع القطاع الخاص كيفيةً إعداد استمارات استبيان توزيعها على أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة منمختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراءوتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضا السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحيالمصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل على تحسينها. 

 

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تسلم النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ فينهاية العام الحالي.


وقد استغرق إعداد هذه الإستراتيجية حوالي ٦ أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوقالسياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

 

 

كما قام التحالف بتحليل أكثر من ٨٠ مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعى عن محتوي السياحة والسفر في جميع أنحاءالعالم، بالإضافة إلى إعداد استمارات استبيان والتي تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملتاستمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التييجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

 

 

وتضمنت مرحلة إعداد الاستراتيجية عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ مسئولًا حكوميًا في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر. 

الشركات السياحية تصنيف حسب الاسواق المصدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

بسبب ماس كهربائى.. حريق هائل فى 3 منازل بالمنيب

انهيار عقار من 5 طوابق فى دمنهور

أمن القاهرة يفحص فيديو التعدى على مسن داخل عقار بعين شمس

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش السورى يعلن تفاصيل إحباط هجوم إسرائيلى على دمشق وحمص

قصف محيط مدينتين.. لحظة إطلاق الصواريخ من إسرائيل ضد سوريا (فيديو)

انفجارات عنيفة فى محيط دمشق جراء قصف إسرائيلى