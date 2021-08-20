«الشركات السياحية»: تصنيف الشركات حسب الأسواق المصدرة

قال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرف الشركات السياحية، إن الشركات قدمت - ضمن مقترحاتها - تقسيمة وتصنيف خاصةللشركات السياحية حسب الأسواق تم إعدادها فى الغرفه والاتحاد حسب الأسواق التى تعمل بها تلك الشركات وموجودة عند الوزارة.

وأشار فاروق، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إلى أن اتحاد الغرف السياحية وغرفة الشركات انتهت رسميا من حصر الشركات العاملة والجالبة للسياحة الخارجية بشكل عام، كذلك تصنيفها حسب الأسواق التي تعمل بها وتم تقديمها للوزارة استعدادا للمشاركة فور إطلاق الحملة الترويجية لمصر.



وأشار إلى أن التحالف ناقش مع القطاع الخاص كيفيةً إعداد استمارات استبيان توزيعها على أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة منمختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراءوتوجهات السائحين، حيث شملت استمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوى رضا السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحيالمصري، ونقاط الضعف التي يجب معالجتها والعمل على تحسينها.

يشار إلى أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، تسلم النسخة النهائية للاستراتيجية الإعلامية للترويج السياحي لمصر والتي كُلف بإعدادها التحالف الكندي الإنجليزي منذ بداية العام الحالي، تمهيدًا لإطلاق حملة ترويجية دولية للسياحة المصرية لمدة ٣ سنوات تبدأ فينهاية العام الحالي.



وقد استغرق إعداد هذه الإستراتيجية حوالي ٦ أشهر قام فيها مسئولو التحالف وفريق العمل الخاص بها بعمل دراسة متعمقة للسوقالسياحي المصري والأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر من مختلف دول العالم، وكذلك الأسواق المنافسة.

كما قام التحالف بتحليل أكثر من ٨٠ مليون منشور إلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعى عن محتوي السياحة والسفر في جميع أنحاءالعالم، بالإضافة إلى إعداد استمارات استبيان والتي تم توزيعها علي أكثر من ١٢ ألف سائح من ١٢ دولة من مختلف دول العالم ممن زاروا مصر خلال الثلاث سنوات الماضية أو ممن يعتزمون زيارتها خلال الثلاث سنوات القادمة للوقوف على آراء وتوجهات السائحين، حيث شملتاستمارة الاستبيان معلومات لقياس مستوي رضاء السائحين وتوصياتهم ومقترحاتهم عن المقصد السياحي المصري، ونقاط الضعف التييجب معالجتها والعمل علي تحسينها.

وتضمنت مرحلة إعداد الاستراتيجية عقد لقاءات مع أكثر من ٥٠ مسئولًا حكوميًا في مصر، والاتحاد المصري للغرف السياحية، وبعض كبار المستثمرين والخبراء السياحيين، وعدد من أساتذة الجامعات، وقيادات وزارة السياحة والآثار، بالإضافة إلى بعض الخبراء والمسؤولين السياحيين الدوليين من خارج مصر.