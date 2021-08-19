الجمعة 20 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الكرملين: بوتين وماكرون يبحثان الأوضاع الراهنة فى «قره باغ»

بوتين وماكرون
بوتين وماكرون

أعلن المكتب الصحفي للرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الخميس عن أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون الوضع الراهن في منطقة ناجورنو قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.
وذكر الكرملين، في بيان له أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية أن الطرفين أعربا عن عزمهما على مواصلة الجهود المشتركة في سبيل حل قضية ناجورنو قره باغ، مُضيفًا أن الجانبين الروسي والفرنسي أشارا إلى استقرار الأوضاع الراهنة في المنطقة بشكل عام.
كما أشار البيان إلى أن بوتين أطلع نظيره الفرنسي على تنفيذ الاتفاق الذي وقعته أرمينيا وأذربيجان برعاية روسيا؛ لوقف إطلاق النار في إقليم ناجورنو قره باخ المتنازع عليه، والذي دخل حيز التنفيذ في 10 نوفمبر الماضي.
يُذكر أن الاشتباكات تجددت بين أرمينيا وأذربيجان في الـ27 من سبتمبر الماضي مع وقوع معارك عنيفة في إقليم ناجورنو قره باخ. وشهد الإقليم أعمال عنف في عامي 2014 و2016 ومؤخرا في شهر يوليو العام الماضي حيث فرضت أذربيجان وأرمينيا الأحكام العرفية وسقط العديد من المدنيين من الجانبين قتلى وجرحى.

ماكرون الرئيس الروسي بوتين ناجورنو قره باخ أذربيجان أرمينيا

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