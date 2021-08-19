«رجال أعمال إسكندرية» تشارك في يوم الأعمال النيجيري لتعريف مجتمع الأعمال بفرص الاستثمار

شاركت لجنة الاستثمار والتمويل بجمعية رجل أعمال إسكندرية، برئاسة الدكتورعبد المنعم حافظ في لقاء عبر الفيديو كونفرانس، في يوم بعنوان «يوم الأعمال النيجيري» بدعوة من جمعية رجال الاعمال المصريين الأفارقة.

وتم خلال اللقاء تقديم أكثر من 15 قصة نجاح لرجال وسيدات الأعمال في نيجيريا من أجل تعريف مجتمع المال والأعمال بطبيعة مناخ الأعمال داخل نيجيريا.

يذكر أن جمعية رجال اعمال إسكندرية، طالبت من الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء، ضرورة إعادة النظر في زيادة الرسوم مقابل خدمات الفحص، مؤكدة أنه تم ارسال خطابًا رسميًا إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء.

وقدمت الجمعية الشكر لرئيس هيئة سلامة الغذاء على الاستجابة الدائمة لطلبات المستوردين والمصدرين في صالح انسياب العمل وسلامته.

وأشار الخطاب الموجه إلى رئيس هيئة سلامة الغذاء، إلى أن قرار الهيئة رقم 2/2020 بتاريخ 5/5/2021، المادة الثانية بخصوص تحديد مقابل خدمات الفحص مسلسل "15" بند "28-29" تم زيادة الرسوم إلى الضعف مع فرض رسم الفحص طبقًا لحجم الرسالة وبالتالي أصبحت رسوم الفحص اعلى من الرسوم الجمركية لمعظم الرسائل الواردة، لذا ترى الجمعية إعادة النظر في هذا البند حيث يمثل إضافات غذائية لتكون الرسوم بحد أقصى 5000 جنيه للعينة أو الشحنة.

وأطلقت جمعية رجال أعمال إسكندرية، العدد الأول من النشرة الشهرية الإلكترونية، حيث تناولت النشرة العديد من الموضوعات التي تهم مجتمع الأعمال بالإسكندرية والأعضاء بالجمعية، يأتي ذلك في إطار حرص الجمعية على دعم الخدمات للأعضاء وتوفير كافه المعلومات لهم لدعم مناخ الاستثمار.

وتوجه المهندس محمد صبري رئيس مجلس الإدارة بالشكر إلي اللجنة المكلفة بإصدار النشرة وأعضاء اللجنة التنفيذية، مشيراً إلى أن النشرة ستكون منبرًا لرجال الأعمال لطرح كافة الموضوعات التي تهم البيزنس وكذلك الفرص الاستثمارية تنفيذًا لخطط الدولة، مشيدًا بالتطور في إدارة مؤسسات الجمعية بطريقة احترافية، والتحول الرقمي السريع الذي عملت عليه الجمعية خلال الفترة الماضية، والتي ساهمت في دعم الخدمات المقدمة إلي الاعضاء، وأيضا للمستفيدين من مشروع الاقراض متناهي الصغر.

وتطرقت النشرة الشهرية الأولي لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، إلي مختلف النشاطات التي قام بها مجلس الإدارة واللجان المتخصصة بالجمعية.