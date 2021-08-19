الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

أسماء 14 مصابا فى حادث تصادم بالصحراوي الغربي

حادث تصادم سيارة
حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي

أصيب 14 شخصاً، مساء اليوم الخميس، فى حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخري ملاكي بالطريق الصحراوي الغربي فى اتجاه القاهرة بدائرة محافظة الجيزة.

وعلى الفور دفعت هيئة الإسعاف بثمان سيارات إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم “هناء رجب أحمد، 18 سنة مصابة بكدمات وسحجات بالجسم والساق اليمني والساعد الأيمن، وسمير أحمد سمير 4 سنوات مصابا بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وعزة عبد الجواد عبد الهادي 32 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وفاطمة أحمد سمير 8 سنوات مصابة بكدمات بالبطن وكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أحمد 28 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وعلى عادل فؤاد 21 سنة، مصاباً بكدمات بالرقبة، وإسلام سمير أحمد 20 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم”.

كما نقلت سيارات الإسعاف كل من “عادل فؤاد عباس 59 سنة، مصاباً بكدنة بالجانب الأيمن، وحنان محمد محمد سعيد 48 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، وأحمد سمير أمين 30 سنة، مصاباً بكدمات متفرقة بالجسم، وناصر حسين يوسف 24 سنة  مصاباً بكدمة بالساق اليسري وكدمة بالظهر، وسعاد سيد سليمان،  50 سنة، وضحي عادل فؤاد  21 سنة، ومحمد أحمد سمير 36 يوم وجميعهم مقيمون بمحافظة بنى سويف”.

وتم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى الواسطى المركزي بمحافظة بنى سويف لقربها من مكان الحادث، فيما كلف الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة فى بنى سويف مدير مستشفى الواسطى المركزي بسرعة تقديم الخدمات الطبية اللازمة للمصابين.

الطريق الصحراوي الغربي هيئة الاسعاف محافظة بني سويف مستشفي الواسطى المركزي محافظة الجيزة وكيل وزارة الصحة

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