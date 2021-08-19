الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا الوتريات يشعل حفل مهرجان القلعة (صور)

أحيا منذ قليل فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات مع الباليه بقيادة المايسترو هشام جبر حفل فعاليات اليوم الخامس لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

وقدم فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات مع الباليه عدد من العروض الاستعراضية لفرقة باليه أوبرا القاهرة من تصميم ممدوح حسن.

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فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات

وقدم مطربي وأعضاء الفرقة وهم كل من المطربة داليا فاروق، والمطربة جاكلين رفيق، والمطرب هشام الجندي، والمطرب إلهامي أمين، والمطرب انجي محسن، والمطرب عزت غانم، والمطرب تامر توفيق، والمطربة ليلي ابراهيم، والمطرب إبراهيم ناجي، والمطرب أسامة على عدد من الأغنيات المصرية والأجنبية والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وهي سواي، امرأة تحب، الكتابة على الجدار، ربما، طريقي، ذكرتي، حلق بي للقمر، الحياة وردية، استطعت الرقص، عزباء في الليل، شبح الأوبرا وعدد آخر من الأغنيات.

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فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات

وينتظر جمهور محكي القلعة النجم علي الحجار والذي يحيي الفاصل الثاني من اليوم الرابع لفعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بصحبة فرقته الموسيقية، حيث يمتلئ مسرح محكى القلعة على آخره في انتظار انطلاق الحفل الثاني.

يذكر أن الدورة الـ29 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء يحيى فعالياتها مجموعة من نجوم الغناء والعزف وأشهر الفرق الغنائية والموسيقية فى مصر والوطن العربى هم على الحجار، هانى شاكر، هشام عباس، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو الشهير عمرو سليم وفرقته، محمد الحلو، نادية مصطفى، أحمد جمال، مى فاروق، أحمد عفت، الشيخ ياسين التهامى، محمد حسن، طارق العربي طرقان وأبناءه، كارمن سليمان، هشام عباس، محمد محسن، جنات، نسمة محجوب، دينا الوديدى، لينا شاماميان، كايرو كافيه بقيادة الموزع الموسيقى على شرف، فريق وسط البلد، ياسر سليمان وفرقة جوهرة الشرق، صوليست فرقة أوبرا القاهرة مع الباليه، وائل الفشنى، هلا رشدى، حازم شاهين، نداء شرارة، نوران أبو طالب، سبيد أوف هارتس باند بقيادة شريف عليان، محمد حسن، سعيد الارتيست، بغدادى بيج باند وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز.

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فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات

فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات
فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات
فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات
فريق أوبرا القاهرة بمصاحبة أوركسترا القاهرة للوتريات
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