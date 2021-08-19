الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة خلال زفاف عروسين بالبحيرة

انقلاب سيارة خلال
انقلاب سيارة خلال زفاف عروسين

لقى شاب مصرعه وأصيب ٢ آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم انقلبت بهم السيارة التى كانوا يستقلونها أثناء مشاركتهم فى زفة عروسين بطريق الرحمانية شبراخيت.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى الرحمانية المركزى، وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل قرية المجد بطريق الرحمانية شبراخيت بدائرة مركز الرحمانية ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة حامد محمود صفار ٣٢ سنة مقيم بالرحمانية، وإصابة كلا من عمرو جمال البانوبي ٢٤ سنة مقيم قرية المجد بجرح قطعي لفروه الراس وكدمه بالفخد الأيمن وجرح قطعي بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد ابراهيم السعداوي ٢٦  سنة مقيم  قرية المجد بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.

شاب كسور متفرقة بالجسم زفة عروسين طريق الرحمانية شبراخيت مستشفى الرحمانية المركزى

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