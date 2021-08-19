مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة خلال زفاف عروسين بالبحيرة

لقى شاب مصرعه وأصيب ٢ آخرين بجروح وكسور متفرقة بالجسم انقلبت بهم السيارة التى كانوا يستقلونها أثناء مشاركتهم فى زفة عروسين بطريق الرحمانية شبراخيت.

تم نقل الجثة والمصابين مستشفى الرحمانية المركزى، وجار تقديم الإسعافات الطبية للمصابين وتحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بمدخل قرية المجد بطريق الرحمانية شبراخيت بدائرة مركز الرحمانية ووجود متوفى ومصابين.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وفاة حامد محمود صفار ٣٢ سنة مقيم بالرحمانية، وإصابة كلا من عمرو جمال البانوبي ٢٤ سنة مقيم قرية المجد بجرح قطعي لفروه الراس وكدمه بالفخد الأيمن وجرح قطعي بالصدر وكدمات متفرقة بالجسم ومحمد ابراهيم السعداوي ٢٦ سنة مقيم قرية المجد بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق.