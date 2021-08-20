الجمعة 20 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التجارة الداخلية»: إنتاج الدواجن المجمدة يكفى لمدة 13 شهرًا

الدواجن المجمدة
الدواجن المجمدة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن هناك أرصدة احتياطية للدواجن المجمدة يكفي الاحتياجات لمدة 13 شهرًا مقبلًا بجانب إبرام التعاقدات الجديدة مع الجانب البرازيلي لتوفير كميات كبيرة من الدواجن لتوفير احتياجات المواطنين خلال الفترة المقبلة.

 

وأكد المهندس عبدالمنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، في تصريح لـ"الدستور"، أن الإنتاج المحلي من الدواجن المحلية بلغ نحو مليار و600 مليون طائر وهو معدل إنتاج عالي ليكفي الاحتياجات المحلية بنسبة اكتفاء ذاتي 99% والاستيراد من الخارج لا يتجاوز الـ1%.

 

وقال رئيس قطاع التجارة الداخلية، إن متوسط نصيب الفرد ارتفع من البروتين الحيواني الداجني إلى 20 كيلو ونصف سنويًا بدلاً من 14 كيلو نتيجة زيادة المعروض وأرخص بروتين حيواني وسلعة استراتيجية ضرورية للمواطنين.

 

وأوضح أن وزارة التموين والتجارة الداخلية  تعمل على توفير الدواجن البرازيلية بسعر 37 جنيهًا للكيلو وهو سعر مخفض بفارق 5 جنيهات في الكيلو، ليتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية وفروع التجزئة لشركات تجارة الجملة وفروع جمعيتي والمنافذ الثابتة لشركات اللحوم والدواجن وتسويق الأسماك التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين والتجارة الداخلية.

 

وأضاف رئيس الإدارة المركزية لتنمية التجارة الداخلية والدراسات، أن طرح الدواجن المجمدة بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق المحلية والسلاسل التجارية والهايبرات يعمل على توازن الأسعار في الأسواق ويحافظ على أسعار الدواجن المحلية وهي من السلع الاستراتيجية.

 

وأكد أن القطاع الداجني يحقق الاكتفاء الذاتي من الدواجن المحلية بنسبة 99% وسيحقق فائض للتصدير خلال الفترة المقبلة للدول المجاورة والدول العربية والأفريقية حسب الاحتياجات وبشروط محددة ومواصفات مناسبة، لافتًا إلى أن عودة المربين الصغار إلى منظومة القطاع الداجني من جديد  للدورة الإنتاجية وتعويض خسائرهم خلال الفترة الماضية نتيجة زيادة معدلات السحب والاستهلاك للضعف مقارنة بباقي شهور السنة.

الإنتاج المحلى البروتين الحيواني توفير احتياجات المواطنين حجم الانتاج الداجني سعر مخفض

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