الخميس 19 أغسطس 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأييد حبس متهم بخلية ولاية سيناء 15 يومًا

حبس
حبس

قررت محكمة جنح مستأنف البدرشين، في جلستها المنعقدة اليوم، رفض الاستئناف المقدم من كريم محمد سلطان محمد، المتهم بالانضمام لخلية ولاية سيناء واستمرار حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 10198 لسنة 2021 البدرشين،  ومن المقرر أن يتم النظر في أمر حبسه  في جلسة 24 أغسطس الجاري.

تعد هذه القضية الثالثة للمتهم، وذلك بعد الحكم عليه في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ ولاية سيناء، وفي 27 ديسمبر 2020، تم الحكم عليه بـ 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وبراءته المحكمة من تهمتي حيازة السلاح الناري والاتفاق الجنائي في القتل العمد والشروع فيه، وقضى فترة الحكم وانتهى منها، لكنه تعرض للاختفاء حتى ظهوره والتحقيق معه في القضية رقم 678 لسنة 2021 كرداسة، في مارس الماضي.

وتم توجيه التهم نفسها وإخلاء سبيله من القضية، بكفالة قدرها 5000 جنيه وتسديدها واختفائه مرة أخرى وظهوره على ذمة القضية رقم 10198 لسنة 2021 البدرشين بذات التهم، في يوليو الماضي، واستمرار حبسه.

محكمة جنح مستأنف البدرشين خلية ولاية سيناء البدرشين القضية رقم 137 لسنة 2018 حيازة السلاح الناري

رئيس التحرير

وائل لطفي

من يحاسب على «المشاريب»؟

الأكثر قراءة

وزير التعليم: العام الدراسى الجديد «نظامى» كما كان قبل كورونا

حقيقة إصابة عادل إمام بكورونا وأزمة نفسية بسبب وفاة صديقه

التفاصيل الكاملة حول موعد فتح الطيران بين مصر والسعودية

سر رفض إبراهيم نورالدين الرجوع لـ«var» فى مباراة الأهلى وطلائع الجيش

وزير التعليم يكشف حقيقة زيادة المصروفات المدرسية للعام الدراسى الجديد

زوجة مؤمن زكريا ترد على أنباء تدهور حالته: «قلبى وجعنى»

ﻣﻘﺎﻻﺕ

طارق وائل

كيف تجد طريقك الصحيح فى الحياة؟

د. محمد عفيفي

يوميات مصرى فى زمن «كورونا»

ماجد حبته

دعوة ودعاية

سمر عادل

أفغانستان بين الصين وأمريكا

يسرى عبيد

بعد انهيار الجيش الأفغانى.. روسيا وأمريكا.. الحفاظ على الحلفاء للنهاية

مدحت بشاى

الدراما.. وزمن النجم الأوحد

عبد الرحيم طايع

عادوا يفضِّلون الذُّكُور

خالد عكاشة

طالبان الطبعة الجديدة.. من يصدق وإلى أين ستذهب؟

صور

حفل يس التهامى

حفل أحمد جمال في مهرجان القلعة

حفل فرقة «كايرو كافيه» في مهرجان القلعة

محطة تل أبيب

المزيد

5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

حالات كورونا الخطيرة في إسرائيل تبلغ «عتبة» الإغلاق

مجلس الإفتاء الأعلى فى فلسطين: أعمال الحفر الإسرائيلية تضعضع أساسات الأقصى