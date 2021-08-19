تأييد حبس متهم بخلية ولاية سيناء 15 يومًا

قررت محكمة جنح مستأنف البدرشين، في جلستها المنعقدة اليوم، رفض الاستئناف المقدم من كريم محمد سلطان محمد، المتهم بالانضمام لخلية ولاية سيناء واستمرار حبسه 15 يوما، على ذمة القضية رقم 10198 لسنة 2021 البدرشين، ومن المقرر أن يتم النظر في أمر حبسه في جلسة 24 أغسطس الجاري.

تعد هذه القضية الثالثة للمتهم، وذلك بعد الحكم عليه في القضية رقم 137 لسنة 2018 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ ولاية سيناء، وفي 27 ديسمبر 2020، تم الحكم عليه بـ 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وبراءته المحكمة من تهمتي حيازة السلاح الناري والاتفاق الجنائي في القتل العمد والشروع فيه، وقضى فترة الحكم وانتهى منها، لكنه تعرض للاختفاء حتى ظهوره والتحقيق معه في القضية رقم 678 لسنة 2021 كرداسة، في مارس الماضي.

وتم توجيه التهم نفسها وإخلاء سبيله من القضية، بكفالة قدرها 5000 جنيه وتسديدها واختفائه مرة أخرى وظهوره على ذمة القضية رقم 10198 لسنة 2021 البدرشين بذات التهم، في يوليو الماضي، واستمرار حبسه.