الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محطة تل أبيب

5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى إسرائيل

كورونا في إسرائيل
كورونا في إسرائيل

سجلت وزارة الصحة، الإسرائيلية، اليوم الخميس، 5024 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في إسرائيل، خلال اليوم الأخير، قائلة إن هناك 599 إصابة بحالة الخطر.

إصابات بمتغير “دلتا" في إسرائيل 

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل عشر حالات من المتغير "دلتا"، ثمانية منهم عائدون من الخارج واثنان آخران أصيبا في الداخل. 
وتحتوي متغيرات "دلتا" على طفرة في "بروتين سبايك" الموجود أيضًا في متغيرات "بيتا وجاما" والتي قد تساعد في تجنب الأجسام المضادة.

وبعد أسبوع من قرار تمديد حملة التطعيم الثالثة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، ستناقش لجنة التطعيم في إسرائيل، مساء اليوم، تمديد الحملة لتشمل الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 40 عامًا وأكثر ويتطلب قرار لجنة التطعيم موافقة مدير عام وزارة الصحة البروفيسور نحمان آش.

وحتى الآن، تم تطعيم حوالي 61% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر في إسرائيل بالجرعة الثالثة، و23% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و59 عاما، وحوالي 620 ألف شخص تبلغ أعمارهم 50 عامًا وأكثر ممن تم تطعيمهم بجرعتين ولم يتلقوا بعد الجرعة الثالثة.

كورونا دلتا إسرائيل كوفيد الجرعة الثالثة لقاح كورونا

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