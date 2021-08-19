مصرع سائق توك توك صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان فى القليوبية

لقى سائق توك توك مصرعه إثر اصطدام قطار الخانكة به أثناء عبوره المزلقان بمحافظة القليوبية. جرى نقل الجثة للمستشفى وتولت النيابة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد شريف الدخاخنى مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد بمصرع سائق توك توك أثناء عبوره مزلقان محطة الخانكة عند منطقة الشيخ مصلح، جرى نقل جثة المتوفي للمستشفى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق وأمرت بسرعة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها.