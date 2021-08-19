رئيس «مياه الإسكندرية» يتابع أعمال تحويل المرافق وفروع التحصيل بمنطقة غرب

أجرى المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، جولة تفقدية بمنطقة كوبرى ٢١ غرب الإسكندرية، لدراسة إمكانية تغيير خط مياه الشرب المغذي للمنطقة والمعارض مع خط الصرف الصحى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع شركة الصرف الصحى بالإسكندرية والاتفاق على تغيير مسار خط المياه بمنطقة الكوبري ٢١.

وقالت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، في بيان لها، اليوم، أن المهندس أحمد جابر رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، توجه إلى فرع التحصيل بمنطقة ٦ أكتوبر بالعجمى، لمتابعة تشغيل أنظمة "الهاند هيلد" الخاصة بالتحصيل والقراءات، التى تلزم القارئ والمحصل على التواجد أمام عداد المياه لتسجيل القراءة الصحيحة، ما يسهم في التغلب على الكثير من المشكلات التى تتعلق بأخطاء تسجيل القراءات، وتضمن للمواطن المحاسبة على الاستهلاك الفعلى.

وأضاف أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية، فعلت تطبيق قراءتى الذي أطلقته الشركة القابضة فى يوليو ٢٠٢٠، ضمن خطتها فى التحول الرقمي، الذى يتيح للمواطنين إبلاغ القراءات من يوم ١- ١٥ من كل شهر، بعد تصوير العداد، ليكون بذلك المواطن قادرا على متابعة استهلاكه.

وأضاف أن هناك الكثير من التطبيقات التى تتيحها الشركة، لتقديم خدمة متميزة للمواطنين، فى ظل مواكبة التكنولوجيات الحديثة التى تسهم فى تطبيق مبادئ التباعد الاجتماعي فى ظل مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وفى سياق متصل، قال إن الشركة بالتنسيق مع وزارة الصحة بدأت فى تطعيم العاملين للحصول على الجرعة الثانية من اللقاح للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكد المهندس أحمد جابر حرص الشركة على اتباع كافة الإجراءات الاحترازية فى مواقع العمل الميدانية ومراكز خدمة العملاء حرصا على سلامة المواطنين والعاملين.