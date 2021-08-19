الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

السيطرة على حريق شقة سكنية فى شبرا الخيمة

حريق شقة سكنية
حريق شقة سكنية

نشب حريق، اليوم الخميس، بشقة سكنية غير مكتملة البناء داخل عقار سكني بشبرا الخيمة وانتقلت قوات الحماية المدنية، وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة يفيد نشوب حريق بشقة غير مكتملة بالدور الثامن بعقار بشارع أحمد عبدالظاهر متفرع من شارع الشعراوي الجديد مدينة الزهراء، بشبرا الخيمة.

انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف ومباحث قسم ثان شبرا الخيمة وجرى السيطرة على الحريق دون خسائر بشرية أو إصابات.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية بالتحرى عن الواقعة وظروفها وملابساتها وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أجهزة الأمنية الحماية المدنية السيطرة على الحريق سيطرة على الحريق سيارات إطفاء قوات الحماية المدنية

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