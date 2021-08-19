الخميس 19 أغسطس 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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عالم

وزير الداخلية الألماني يتعهد بإيواء الموظفين الأفغان وذويهم

هورست زيهوفر
هورست زيهوفر

تعهد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر بإيواء الموظفين المحليين الأفغان وذويهم. 

وفي أعقاب مثوله أمام لجنة الشئون الداخلية في البرلمان الألماني، أكد السياسي المنتمي إلى الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري اليوم: «لا جدال تمامًا في أنه ينبغي نقل الموظفين المحليين وذويهم إلى ألمانيا وفي وجود مسئولية أخلاقية (على ألمانيا)».

وأكد وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر أيضًا على إمكانية تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتأشيرة والمراجعة الأمنية عند وصول الأشخاص المعنيين إلى ألمانيا، واعترف أن هذا ينطوي على مخاطرة أمنية لكنه قال: «إذا أردنا أن نصل إلى حل فيجب أن نخوض هذه المخاطرة».

واختتم وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، تصريحاته قائلًا: إن المراجعة الأمنية اللازمة ليست مسألة تتم في غضون أيام أو أسابيع بل في غضون ثوان فقط.

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر الموظفين الأفغان البرلمان الالماني

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