الخميس 19 أغسطس 2021
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فن

رامي جمال يطرح أحدث أغنياته الصيفية «كنا ممكن نتفق» (فيديو)

رامي جمال
رامي جمال

طرح المطرب رامي جمال، أغنيته الجديدة "كنا ممكن نتفق"، وذلك عبر موقع يوتيوب .

أغنية “كنا ممكن نتفق” من كلمات الشاعر الغنائي أحمد حسن راؤول، والملحن محمد حمزة، والموزع الموسيقي أمين نبيل، وتحمل الأغنية في كلماتها وألحانها الطابع الدرامي.

وكانت كلمات الأغنية كالتالي :"لو كنا نعرف ان ممكن ييجي وقت ونفترق وان احنا مش هنكون سوا وقلوبنا ممكن تتحرق يمكن ساعتها حاجات كتير كانت ما بنا هتختلف وحاجات هنمسك فيها قبل العمر منا ما يتسرق لو كنا نعرف كنا كترنا الصور كنا زودنا اللقا كنا قللنا الفراق لو كنا نعرف الحياة ولا القدر كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق لو كنا نعرف كنا كترنا الصور كنا زودنا اللقا كنا قللنا الفراق لو كنا نعرف الحياة ولا القدر كنا بطلنا الزعل والمشاكل والخناق" .

وطرح رامي جمال، أغنيته الجديدة "قلة الإحساس"، وهي الأغنية الرابعة من ألبومه، ونجحت في تحقيق نجاح كبير وتصدرت تريند "يوتيوب" منذ طرحها، وهي من كلمات جمال الخولي، وألحان رامى جمال، وتوزيع وميكساج وسام عبد المنعم، وكما طرح رامي جمال في عيد الفطر الماضي، أغنية «دقيقة واحدة» من كلمات رفيق نجيب، وألحان ياسر نور، وتوزيع موسيقي وميكساچ وماستر وسام عبد المنعم، بالإضافة إلى طرحه أغنية بعنوان "مابتكبريش" من كلمات أحمد المالكي، وألحان سهم، وتوزيع نادر حمدي، واغنية "ولسه" من كلمات جمال الخولي، وألحان رامي جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم.

واعتاد المطرب رامي جمال خلال الأشهر الماضية على طرح العديد من الأغنيات المنفردة بدلا من طرح ألبوم غنائي كامل دفعة واحدة وحقق خلاله ردود أفعال قوية ونسبة استماع عالية عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الغنائية الإلكترونية، ويطرح رامي جمال الأغنيات المنفردة ضمن ألبومه الغنائي الجديد الذي يحمل اسم "ولسه"، بشكل متتابع خلال 2021، ويضم 10 أغنيات، من إنتاج "نجوم ريكوردز".

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