الخميس 19 أغسطس 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

«التعليم العالى» تكشف طرق التعرف على نتيجة ترشيح تنسيق الثانوية

وزير التعليم العالى
وزير التعليم العالى

كشفت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، عن طرق التعرف على نتيجة الترشيح لتنسيق الثانوية العامة؛ لافتة إلى أن النتائج ستكون متاحة على نفس الموقع الذي قام الطالب بتقديم رغباته عليه، ويتم طباعة بطاقة الترشيح النهائية بعد انتهاء مرحلة تقليل الاغتراب من بعد إعلان نتيجة المرحلة الثانية. 

وأوضحت أنه سيتم فتح تحويلات تقليل الاغتراب أمام الطلاب، عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق، حيث يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين الأولى والثانية معًا، وتعلن النتيجة في حدود النسبة المقررة، وهي 10% وفقًا للطاقة الاستيعابية للكلية المراد التحويل إليها، وتكون فى إطار المنطقة الجغرافية (أ) والتحويل لمرة واحدة فقط ولا يوجد تحويل ثلاثى، وبعد إعلان نتيجة المرحلة الثالثة، يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة بنفس القواعد.

وأشارت إلى أن هناك استثناءات لأوائل الثانوية العامة من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي هذا العام، حيث يتم توزيع ( 1500 ) طالب الأوائل على مستوى الجمهورية في شهادة الثانوية العامة عام 2021 بواقع 500 طالب شعبة علوم +500 طالب رياضيات + 500 طالب أدبی) وفقًا للترتيب المحدد من وزارة التربية والتعليم، بحيث يتم استثنائهم من قواعد القبول الجغرافي والإقليمي، عند توزيعهم على الكليات والمعاهد، وإعفاؤهم من المصروفات الدراسية في البرامج العامة بالجامعات الحكومية، واستمرار تمتعهم بهذه الميزة؛ بشرط حصولهم على تقدير ممتاز خلال المرحلة الجامعية الأولى.

وكانت وزارة التعليم العالى قد حددت عدة قواعد هامة لابد أن يسير عليها الطلاب لترتيب اختيار الرغبات إما بقطاعات التخصص المسموح بها لشعبته أو بالجامعات، حيث يختار الطالب الكلية أو المعهد التي يرغب الالتحاق بها عن طريق قوائم التوزيع الجغرافي المتدرج والتي تم استحداثها للحد من ظاهرة اغتراب الطلاب، ثم يختار الطالب قطاع التخصص الذي يرغب في الالتحاق بكلية من كلياته فتظهر له قائمة بالكليات المسموح له بها مرتبة في مجموعات.

التعليم العالي نتيجة الترشيح بطاقة الترشيح النهائية نتيجة المرحلة الثانية فتح تحويلات تقليل الاغتراب فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب

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