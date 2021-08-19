استحداث جراحات المسالك البولية باستخدام المنظار لأول مرة بمستشفيات الأقصر

"جينا المستشفى لقينا أحسن معاملة .. حاجة تِشرح القلب" بهذه الكلمات استهل المواطن الأقصري فراج علي عمر حديثه عن العملية التي أجراها بنجاح بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت، تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

جاء ذلك خلال فيديو نشرته الهيئة العامة للرعاية الصحية، استعرض آراء عدد من المنتفعين عن مستوى الخدمة الطبية المقدمة بالمستشفى تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، مشيرًا إلى استحداث إجراء جراحات المسالك البولية باستخدام المنظار، داخل مستشفى حورس التخصصي، وهو ما لم يكن موجود بالمحافظة من قبل.

وتابع أحمد محمد طه من أهالي مدينة أرمنت بالأقصر: شاهدت العملية بعيوني.. ورأيت احترافية الاستشاري الذي أجرى لي العملية بالمستشفى، واستكمل حديثه بأنه كان يعاني من ألم شديد بالحالب وكانت رحلة كبيرة مع الألم وهو ما استدعى عمل طلب إحالة من الوحدة التابع لها إلى مستشفى حورس التخصصي، وذلك للعرض على استشاري المسالك البولية وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية اللازمة، وبعدها تقرر عمل منظار له وتفتيت الحصوة، والآن حالته مستقرة فيما قدم كل الشكر للفريق الطبي المتميز بالمستشفى.

وبحسب الفيديو، فإن جراحات المسالك البولية باستخدام المنظار، والتي تجري لأول مره داخل مستشفيات محافظة الأقصر، تتنوع الحالات التي يتم إجرائها بواسطتها ما بين حالات حصوات بالحالب عن طريق مناظير الحالب الضوئية شبه المرنة، حصوات المثانة من خلال مناظير المثانة الضوئية، فيما يتم إجراء كافة هذه العمليات تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بنسبة مساهمة للعملية لا تتخطى 300 جنيه مصري.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أنه يتم توفير المزيد من الخدمات الطبية والعلاجية المستحدثة للمرضى داخل مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر في مختلف التخصصات الطبية، لاستكمال النجاحات التي تميزت بها في خدمة منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد وحققتها على أرض الواقع، بما وصل إلى تقديم أكثر من 800 ألف خدمة طبية وعلاجية للمنتفعين من أهالينا في جنوب الصعيد خلال 6 أشهر وبجودة عالمية.

وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار تحقيق رؤية الهيئة وأهدافها الاستراتيجية بتقديم نموذج متطور للرعاية الصحية في مصر، والتطوير المستمر للمنشآت الطبية وإمدادها بأحدث التكنولوجيات والتجهيزات والمستلزمات الطبية المهمة والمتطورة التي تساعد على توفير كل سبل العلاج والراحة والأمان للمرضى وصولًا لمؤشرات صحية تحقق السعادة والرخاء والرضاء للمواطن.