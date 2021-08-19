جامعة القناة تنظم ندوة حول «مواجهة الإرهاب والتطرف» بشرق قناة السويس

نظمت إدارة الاتصالات والمؤتمرات بجامعة قناة السويس، ندوة حول "الإرهاب والعنف والتطرف ودور المجتمع لمواجهتهم، في إطار ما تقدمه جامعة قناة السويس من خدمات علمية وثقافية وتوعوية لجميع فئات وأفراد المجتمع، وتحت رعاية الدكتور أحمد زكي حسين رئيس جامعة قناة السويس، وذلك بقاعة الوحدة المحلية لقرية الأبطال بمركز ومدينة القنطرة شرق ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وبحضور 25 من أهالي القرية و التنفيذيين بالقرية .

وقد حاضر فيها الدكتور حسين أنور جمعه الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، وحدد أسباب الإرهاب والعنف فى عدة أسباب سياسية و نفسية وايديولوجية و اقتصادية والمشاكل الأقتصادية و اجتماعية مثل الجهل بالمسائل الدينية وشرائعها وغاياتها وعدم فهم مقاصدها و غياب التربية النافعة .

وأضاف أن جهود مكافحة الارهاب والعنف تتمثل فى الجهود الأمنية من خلال الحملات الأمنية المكثفة للقضاء على الأوكار الارهابية وجهود التوعية من خلال القيام بحملات توعية دينية وإعلامية وثقافية تحذر من خطر الارهاب.

والمواجهة التشريعية والمواجهة الاقتصادية من خلال توفير فرص عمل للمواطنين، وفتح قنوات الحوار مع المغرر بهم، ودعم تماسك الاسرة فى الوقاية من الجرائم .

وفي نهاية الندوة تم الرد علي الأسئلة والاستفسارات الموجهة من الأهالي للمحاضر، أقيمت الندوة تحت إشراف المحاسب عمرو كشك مدير عام مشروعات البيئة، و إيفون حبيب ميخائيل مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات.

وعلى الجانب الآخر أعلن الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس عن موعد بداية امتحانات الفصل الصيفي لطلاب وطالبات البرامج الجديدة المميزة بكلية التجارة، موضحًا أنها تبدأ 28 أغسطس الحالي، على أن تنتهي يوم الأربعاء الموافق الأول من سبتمبر القادم، وذلك للعام الأكاديمي 2020-2021.

وشدد على أن امتحانات الفصل الصيفي للبرامج الجديدة تسير وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، والتي تنص على أن من حق عميد الكلية أو من ينوب عنه من لجنة الامتحان إن يخرج الطالب الذي يضبط متلبسا بالغش، ويعتبر الطالب راسبا في جميع مواد هذا الامتحان، في باقي المواد، ويحال إلى مجلس تأديب.

وأضاف الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أنه على الطالب إبراز كارنيه الكلية كأساس لدخول الامتحان، وتقدم الاعتذارات قبل موعد الامتحان بوقت كافٍ، ولن يتم النظر لأي عذر يقدم أثناء أو بعد الامتحان وذلك وفق قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، موضحا أنه لن يسمح بدخول الطالب بعد بداية الامتحان باكثر من خمس دقائق.