سكرتير مجلس الأمن القومى الروسى: لا توجد أسباب لإرسال القوات الروسية لأفغانستان

أكد بحث سبل ترتيب حوار أفغاني - أفغاني

قال نيقولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، أنه لا توجد أي مسوغات لإرسال القوات الروسية إلى أفغانستان، مؤكدًا أن موسكو ستركز على الجهود السياسية للتسوية.

وقال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الفضائية، "على الاتجاه الأفغاني سنركز قبل كل شيء على الجهود السياسية والدبلوماسية، وسنبحث مع الشركاء عن سبل ترتيب الحوار الأفغاني الأفغاني والتسوية السلمية للقضايا العالقة في البلاد".



وأضاف "باتروشيف" أنه لهذا الغرض تم إطلاق منصة موسكو للتفاوض، مشيرًا إلى أن روسيا تولي اهتمامًا كبيرًا أيضًا لدور الأمم المتحدة في الجهود الدولية للتسوية الأفغانية، وشدد على أن "روسيا تهتم بأن تكون أفغانستان سلمية وموحدة وأن تتطور دون أن تكون أراضيها مصدرًا للتهديدات على المنطقة"، مضيفًا أن روسيا "مستعدة للحوار مع القوى التي ستعتمد على إرادة الشعب الأفغاني وستعمل على تحويل أفغانستان إلى دولة قوية تعيش حياة طبيعية".



- الرئيس الروسي يبحث مستجدات أفغانستان مع نظيره الطاجيكي

وفي وقت سابق.. بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين آخر المستجدات على الساحة الأفغانية مع نظيره الطاجيكي إمام علي رحمان في مكالمة هاتفية بين الجانبين.



وأعلن الكرملين، الأربعاء، أن بوتين ورحمان "تبادلا وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في أفغانستان، وأكدا أهمية ضمان أمن المدنيين وتطبيع الوضع في هذا البلد في أسرع وقت ممكن بما يخدم مصلحة ضمان الاستقرار الإقليمي".

واتفق الرئيسان على استمرار الاتصالات بين الجهات المختصة في البلدين بهذا الشأن، كما بحثا التحضيرات لقمتي منظمة شنغهاي للتعاون، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي المزمع عقدهما في عاصمة طاجيكستان دوشنبه.

جاء الاتصال على خلفية سيطرة حركة "طالبان" على كابول، واضطراب الوضع في أفغانستان المحاذية لطاجيكستان، عضو منظمة معاهدة الأمن الجماعي التي تضم أيضًا روسيا وأرمينيا وبيلاروس وكازاخستان وقيرغيزستان.