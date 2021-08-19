الأسعار الاسترشادية لمواد البناء فى مصر خلال تعاملات أغسطس

ساد هدوء فى أسعار حديد التسليح خلال شهر أغسطس من العام الجاري 2021 بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية مما أدى إلى تباطؤ فى حركة تداول العرض والطلب بالسوق بالمحلي، حيث شهدت أسعار الحديد التسليح فى مصر استقرارًا بشكل منتظم خلال الشهر الجاري، بينما سجل طن حديد عز 14700 جنيه مصري شامل مصاريف النقل ليكون بذلك أعلى سعر لطن الحديد داخل السوق المصري.

وتشير توقعات الخبراء في سوق مواد الحديد والصلب إلى أن هناك ارتفاعًا جديدًا خلال الفترة المقبلة، ويرجع ذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود التى تؤثر على عدة عوامل منها أسعار النقل والنولين والمشال على السعر الأساس لطن الحديد على سوق المستهلك.

ويرصد "الدستور" الأسعار الاسترشادية للحديد والصلب والأسمنت خلال التعاملات اليومية

سجل سعر طن حديد عز 14500 جنيه غير شاملة مصاريف النقل والمشال.

سجل سعر الطن لحديد بشاي بقيمة 14000 جنيه.

سجل سعر طن حديد المصريين 13900 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد مصر ستيل بقيمة 13800 جنيه.

وجاء سعر الطن لحديد المراكبي بقيمة 13700 جنيه.

وسجل سعر الطن لحديد العتال نحو 13900 جنيه.

بينما جاء سعر طن حديد العتال بقيمة 13900 جنيه.

وسجل سعر طن حديد المعادي بقيمة 13700 جنيه.

وجاء سعر طن حديد سرحان بقيمة 13700 جنيه.

وجاء سعر طن حديد الجيوشي بقيمة 13700 جنيه.

بينما جاء سعر حديد السويس أقل سعر بـ 9600 جنيها

الأسعار الاسترشادية للأسمنت خلال التعاملات اليومية

سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج المسلح بقيمة 810 جنيهات

بينما سجل سعر طن العربية للأسمنت منتج النصر بنحو 795 جنيها.

بينما سجل سعر طن الأسمنت شركات الصناعات مواد البناء منتج التعمير بقيمة 820 جنيهًا.

بينما جاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا بقيمة 815 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت أسيك المنيا منتج حورس 810 جنيهات.

بينما سجل سعر طن أسمنت النهضة منتج الصخرة 803 جنيهات.

وجاء سعر طن أسمنت الوادي النيل منتج المصري بقيمة 813 جنيهًا.

وسجل سعر طن أسمنت لافارج منتج المخصوص بقيمة 800 جنيه.

بينما سجل سعر طن أسمنت ميدكوم أسوان منتج أسوان بـ803 جنيهات.

جاء سعر طن أسمنت العريش منتج العسكري بقيمة 813 جنيها.

بينما سجل سعر طن أسمنت بني سويف بقيمة 823 جنيهًا.

وجاء سعر طن أسمنت السويدى بنحو 830 جنيهًا.