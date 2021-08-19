الخميس 19 أغسطس 2021
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د. محمد الباز
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الثقافة

احتفالا بمئوية الأردن.. اتفاق بين «الثقافة الأردنية والتوثيق الهاشمي» لإعادة نشر مؤلفات الهاشميين

وزارة الثقافة الأردنية
وزارة الثقافة الأردنية

وقعت وزارة الثقافة الأردنية ومركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي، بحضور رئيس مجلس أمناء المركز الأمير علي بن نايف، ووزير الثقافة علي العايد، اتفاقية إعادة نشر مؤلفات الهاشميين، ضمن إصدارات الوزارة في سياق الخطة الوطنية للاحتفال بمئوية الدولة الأردنية.

ووقع الاتفاقية أمين عام وزارة الثقافة هزاع البراري، ومدير مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي دكتور مهند مبيضين، في مقر المركز.

وتتضمن الاتفاقية طباعة ونشر كتب “مذكرات الأمير عبدالله بن الحسين”، “عبدالله بن الحسين: من أنا”، “عبدالله بن الحسين: جواب السائل عن الخيل الأصائل”، “عبدالله بن الحسين: ديوان شعر”، “مهنتي كملك”، “ليس سهلاً أن تكون ملكاً”، “الحسين بن طلال- قصة حياتي”، “الأوراق النقاشية الملكية”.

وأعرب وزير الثقافة الأردني، فى بيان صحفي عن تقديره لمركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي للتعاون في أعمال جليلة وذات مردود ثقافي ومعرفي على القراء والأجيال، مؤكداً أن الاتفاقية تأتي تجسيداً لشراكة الوزارة مع المؤسسات البحثية ومراكز التوثيق. 

كما تحدث عن قيمة المؤلفات التي يتم نشرها وتشتمل على إضاءات كتبها ملوك بني هاشم، وتنوعت ما بين المذكرات والسيرة الذاتية والاهتمامات الأدبية والاجتماعية وشؤون الحكم، كشهادات ثرية مهمة حول تحديات المراحل التاريخية وقدرة الأردن الدائمة على التطور والعطاء.

- أهداف مركز التوثيق الملكي في نشر التراث الهاشمي

من جهته قدم الدكتور مهند مبيضين نبذةً عن أهداف مركز التوثيق الملكي في نشر التراث الهاشمي والعناية به، إضافة إلى التاريخ الأردني، وقال إن إصدار السلسلة الهاشمية من مؤلفات ملوك الأردن الهاشميين تأتي كعمل متكامل، وبعضها يحقق لأول مرة، مثل ديوان الملك المؤسس، لافتاً إلى الإرث العريق الذي يتم الاشتغال عليه وهو ما يحقق تطلعات جلالة الملك للحفاظ على الهوية الأردنية والثقافة الوطنية. 

وعقب التوقيع، نظمت جولة للاطلاع على أقسام ومقتنيات المركز، والتعرف إلى آلية عمله في حفظ النسخ القديمة من الصحف والكتب والدفاتر العتيقة ذات المحتوى الصحفي والإعلامي والسياسي والاقتصادي وأرشفتها على أحدث الأجهزة، كذاكرة وطنية في العشرينات من القرن الماضي وما قبل ذلك لفترات تعود إلى أيام الحكم العثماني، وفي فترات لاحقة تشكل مصدراً لا غنى عنه لقراءة التطور الحاصل في الأردن عبر مراحل عديدة. 

وأشار "مبيضين" إلى منشورات المركز وسلسلة الرسائل الجامعية المعنية بتاريخ الأردن، والتي صدر منها لهذا العام كتب: “مكة مملكة الحجاز”، “قرار فك الارتباط دراسة تاريخية”، “الحرس الوطني الأردني”، وهي لباحثين من خريجي الجامعات الأردنية في مسار التاريخ.

وزارة الثقافة الأردنية مركز التوثيق الملكي الأردني الهاشمي وزير الثقافة علي العايد مهند مبيضين مؤلفات الهاشميين

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