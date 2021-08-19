أقنع الممثلات بأدوار الشر ورفض كتابة اسمه على مسلسل من تأليفه.. أسرار فيصل ندا

في حوار أجرته "الدستور" مع السيناريست الكبير الراحل فيصل ندا تحدث عن رفضه لكتابة اسمه على سيناريو كتبه لفيلم عصابة الشيطان، يقول فيصل ندا: "حدث هذا بالفعل أنني رفضت كتابة اسمي على أفيش فيلم «عصابة الشيطان».

ويضيف ندا: “رفضت هذا لأن السيناريو كان مقتبسًا من فيلم أجنبى، وأنا توليت مهمة تمصيره فقط دون بذل أى مجهود، لذا كان منطقيا أن أرفض كتابة اسمى عليه، لأننى ببساطة لست صاحب الفكرة بل مجرد ناقل، فأنا لا أكتب اسمى إلا على الأعمال التى تحمل بصمة فيصل ندا”.

وعن إقناعه للممثلات بأدوء ادوار أخرى يقو فيصل ندا:" كانت الممثلات يرفضن تجسيد شخصيات مثل العاهرة أو السوقية أو الشريرة، وحدث ذلك معى فى فيلم «أشرف خاطئة»، بطولة ناهد شريف".

ويضيف: "ناهد كانت قلقة من تجسيد هذه الشخصية الشريرة، وسألتنى حينها عن مبررات الشر داخل الشخصية خوفًا من أن يكرهها الجمهور، فأوضحت لها أن الشخصية شريرة لأنها «تعالج ابنها»، وظلت تكرر هذه الجملة كلما التقت المخرج: «قدمت دور الشريرة لأننى كنت أعالج ابنى».. وأرى أن دفع النجمات لتقديم مثل هذه الأدوار أحدث تغييرًا فى المجتمع، وجعل الممثلات يبحثن عن الشخصيات المختلفة.