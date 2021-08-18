بعد حصول أكاديمية الفنون على شهادة التحول الرقمى.. ماذا يستفيد الطلاب؟

منح المجلس الأعلى للجامعات شهادة أساسيات التحول الرقمي لأكاديمية الفنون، التى تعد شرطا للالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70% من إجمالي الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسي على ان تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

وعن أبرز العائد التى ستعود على طلاب الدراسات العليا بأكاديمية الفنون من اعتماد شهادة التحول الرقمي بالأكاديمية، وهو ما تجيب عنه الدكتورة غادة جبارة، القائم بتسيير أعمال أكاديمية الفنون، فى تصريحات لـ"الدستور":

-أولا الحصول على الاعتماد بحيث تكون أكاديمية الفنون جهة اعتماد للشهادات المتعلقة بالتحول الرقمي، كما أصبح لدينا مدربون معتمدون وهو ما يؤهل الأكاديمية أن صبح لديها مركز معتمد للتحول الرقمي لتقديم هذه الخدمة وبالتالي أصبحت شهاداتها معتمدة.

-ثانياً؛ إنجاز الوقت؛ حيث إن طلاب الأكاديمية لم يذهبوا بعد ذلك للجامعات الأخرى من أجل الحصول على هذه الشهادة منها.

- ثالثاً؛ حصول طلاب الدراسات العليا من خارج مصر على الدورات أونلاين والحصول على الشهادات أيضاً أونلاين.

- انتهاء تزوير شهادات التويفل تماما وهو ما لم يحدث مرة أخرى.

وكانت هنأت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون وجميع عمداء المعاهد الفنية وأعضاء هيئة التدريس والعاملين لحصول الأكاديمية على اعتماد المجلس الأعلى للجامعات للتحول الرقمي رفقة عدد من الجامعات المصرية.

قالت عبد الدايم فى بيان صحفي، إن منح المجلس الأعلى للجامعات شهادة التحول الرقمي لأكاديمية الفنون يعد إنجازا جديدا يضاف إلى سجل التطوير الذي تحقق في الفترة الأخيرة، مشيرة الى سعى الدولة للتحول الرقمي بما يتماشى مع رؤية التنمية المستدامة مصر 2030 ، وأكدت أن تفعيل اعتماد هذه الشهادة يهدف الى صقل مهارات طلاب الدراسات العليا وتنمية قدراتهم بما ينعكس ايجابا على المستوى العلمى والأكاديمى للدارسين.

يذكر أن المجلس الأعلى للجامعات قد وافق على اعتبار شهادة أساسيات التحول الرقمي شرطا للالتحاق بالدراسات العليا والحصول على الدرجة العلمية الخاصة بها ويمنح الطالب شهادة ( FDTC) بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة لها، كما يعتبر ناجحا إذا حصل على نسبة 70% من إجمالي الدرجات المخصصة في البرنامج الدراسي على ان تستمر صلاحيتها لمدة 5 سنوات.

أكاديمية الفنون أنشأت وزارة الثقافة المصرية أكاديمية الفنون في عام 1959 وهي إحدى مؤسسات التعليم العالى المتخصصة في تدريس الفنون التعبيرية وكان الهدف منها هو النهوض بمستوى الفن والاتجاه بالفنون اتجاها قومياً للمحافظة على التراث العربي وتوثيق الروابط محليا وعالميا، وكانت بداية الأكاديمية متمثلة في معاهد (السينما - الموسيقى - الباليه) ثم تطورت الأكاديمية واتسع مجال رسالتها، فأصبحت تضم الآن سبعة معاهد عالية لتخريج الفنانين في تخصصات فنون الأداء التعبيرية.

ومن المقرر أن تفتتح الأكاديمية خلال الفترة المقبلة معاهد جديدة، وفروع جديدة لها في بعض محافظات الجمهورية، والمدن الجديدة، ضمن خطة التطوير التي تتبعها وزارة الثقافة.