محفوظ عبدالرحمن.. الحلوانى

فى مثل هذا اليوم، منذ ٤ سنوات، رحل عن عالمنا الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن، الذى قدم أعمالًا مسرحية وتليفزيونية وسينمائية لا تنسى، داخل مصر وخارجها، أبرزها مسلسل «بوابة الحلوانى» وفيلم «ناصر ٥٦».

ولد بقرية «كفر العيص» بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، فى ١١ يونيو ١٩٤١، وتخرج فى جامعة القاهرة عام ١٩٦٠، وعمل صحفيًا لمدة ٣ سنوات، ثم استقال وعمل بوزارة الثقافة.

كتب القصة القصيرة والنقد والمقال فى مجلات مصرية وعربية مختلفة، وعمل فى وزارة الثقافة كسكرتير تحرير فى مجلات السينما والمسرح والفنون، واستقال عام ١٩٨٢ ليتفرغ للكتابة.

شارك فى صناعة أكثر من عشرين مسلسلًا، منها: «ساق البامبو ٢٠١٦- إشراف درامى، وأهل الهوى ٢٠١٣ - قصة وسيناريو وحوار، وأم كلثوم ١٩٩٩– مؤلف، وبوابة الحلوانى ١٩٩٢ و١٩٩٤ و١٩٩٧ و٢٠٠١– مؤلف، وساعة ولد الهدى ١٩٩٢- قصة وسيناريو وحوار، قابيل وقابيل ١٩٩١– مؤلف، والكتابة على لحم يحترق ١٩٨٧– تأليف، وليلة سقوط غرناطة ١٩٧٩– مؤلف.