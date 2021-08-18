إسلام حافظ يهدى حكاية «كدبة كبيرة» لـ سيد مكاوى

أعلن المؤلف إسلام حافظ عن قرب عرض حلقات مسلسل "كدبة كبيرة" للنجم أحمد زاهر، وذلك عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب حافظ قائلًا: "إحنا عايشين جوة كدبة كبيرة اسمها السوشيال ميديا (كدبة كبيرة) إخراج سميح النقاش من إنتاج سينرچي من حكايات وراء كل باب وهي إهداء إلى روح العظيم سيد مكاوي".

ويناقش حكاية "كدبة كبيرة" من المسلسل، حكايات تريندات السوشيال ميديا والمشاهير والبلوجر للشباب غير العاملين وعن الشباب الذين يبحثون عن الشهرة، وتعتبر السوشيال ميديا هى العامل الوحيد لجلب الأموال وتحقيق أهدافهم.

يذكر أن الموسم الأول من مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجى، وفكرة الكاتب يسرى الفخرانى، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية في 5 حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.

وعرضت قناة الحياة 5 قصص من الموسم الأول وهم "مالناش إلا بعض" للفنانة صابرين وجيهان خليل وجمال عبدالناصر ومحمد نجاتى وتأليف باهر دويدار وإخراج سميح النقاش، وحكاية "يوم من الأيام" تأليف محمد الشواف وإخراج أحمد خالد أمين وبطولة أحمد خليل ويوسف عثمان.

كما عرضت حكاية "طبق الأصل"، للنجم فتحى عبدالوهاب ومن تأليف محمد الشواف ومن إخراج معتز حسام، وحكاية "شنطة سفر"، وحكاية "أيامنا الحلوة" والحكاية بطولة هيدى كرم، ياسر فرج، محسن محيى الدين، منى عبدالغنى، كريم الحسينى، عمر عبدالعزيز، مفيد عاشور، آية هشام وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف باهر دويدار، وإخراج إيمان الحداد.

يُذكر أن آخر أعمال إسلام حافظ كممثل كانت مشاركته في مسلسل "الاختيار 2"، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته إياد نصار وكريم عبدالعزيز وأحمد مكي وآخرين.